«Ничего не делается особо, к сожалению»: новосибирцы предложили свои варианты, где построить новые станции метро
Список получился внушительный
В начале недели чиновников и депутатов пригласили в Заксобрание обсудить развитие метро в Новосибирске. Речь шла об изменениях в генплане, строительстве новых станций и миллиардах, которые систематически проходят мимо Новосибирска. Мы спросили у новосибирцев, где бы они хотели видеть новые станции, и вот какие ответы получили.
— Везде, как можно больше, — считает читатель НГС Никита.
— Есть вполне конкретный план развития метро в Новосибирске, он довольно разумен и относительно неплох. Вот надо его выполнять наконец, а не обсуждать по кругу одну и ту же тему постоянно. До 2030 года должно быть построено 5 новых станций, включая «Спортивную». Вот к этому и надо стремиться. Только пока ничего не делается особо, к сожалению, — сетует читатель НГС Артем.
Среди самых встречающихся предложений от новосибирцев по новым станциям метро — Гусинобродское шоссе, улица Петухова, МЖК, «Чистая слобода», улица Богдана Хмельницкого — Родники — Стрижи, площадь Станиславского — площадь Труда, площадь Кирова, Академгородок, Пашино, «МЕГА», Северо-Чемской и Юго-Западный жилмассивы.
— А смысл обсуждать? Этим занимаются депутаты каждый раз перед выборами. Только вот ничего не меняется. А фантазировать бессмысленно, — уверен читатель НГС Роман.
— Академгородок? Серьезно? Это ужасно дорого и крайне глупо, учитывая, что есть прекрасные электрички. Вот, кстати, проект городской электрички тоже надо активно развивать параллельно метро и скоростному (если он когда-нибудь таким станет в нашем городе) трамваю, — предложил читатель НГС Артем.
Многие выражали свой гнев.
— Сколько можно мусолить эту тему, все равно народ не слушают! — недовольна читательница НГС Ольга.
— Важнее же было делать станцию к ЛДС, а не к жилым постройкам. Так что мэрии важнее красивая картинка, а не жители города, — убежден читатель Андрей. — Метро — слишком дорого, лучше электрички и трамвай по выделенной линии, а не по общим дорогам!