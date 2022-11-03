«Ничего не делается особо, к сожалению»: новосибирцы предложили свои варианты, где построить новые станции метро

— Есть вполне конкретный план развития метро в Новосибирске, он довольно разумен и относительно неплох. Вот надо его выполнять наконец, а не обсуждать по кругу одну и ту же тему постоянно. До 2030 года должно быть построено 5 новых станций, включая «Спортивную». Вот к этому и надо стремиться. Только пока ничего не делается особо, к сожалению, — сетует читатель НГС Артем.