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Массовое ДТП на Ленина: легковой автомобиль оказался под автобусом

На месте было еще несколько поврежденных машин

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Авария произошла примерно в 11 часов

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Днем 7 октября на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова в Новосибирске столкнулись несколько машин. Одна из них оказалась под автобусом.

Кроме автобуса и легкового автомобиля на месте аварии стояли еще одна легковушка и грузовик. У транспортных средств были небольшие повреждения.

В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что у них нет информации об аварии.

Сотрудников ГИБДД на месте не было

Сотрудников ГИБДД на месте не было

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В субботу, 1 октября, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — один человек погиб, еще пятерых увезли в больницу.

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