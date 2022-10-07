Массовое ДТП на Ленина: легковой автомобиль оказался под автобусом
На месте было еще несколько поврежденных машин
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Днем 7 октября на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова в Новосибирске столкнулись несколько машин. Одна из них оказалась под автобусом.
Кроме автобуса и легкового автомобиля на месте аварии стояли еще одна легковушка и грузовик. У транспортных средств были небольшие повреждения.
В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что у них нет информации об аварии.
В субботу, 1 октября, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — один человек погиб, еще пятерых увезли в больницу.