Автомобильный завод «Москвич» хочет открыть дилерский центр в Новосибирске
Бывший завод Renault собирается продавать автомобили в 23 городах России
Автомобильный завод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Новосибирске и еще в 22 городах России, сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие.
— Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети. С
Дилерские центры планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и в Кемерово.
Заявку дилерам можно будет подать до
После ухода Renault с российского рынка московский завод компании, где делали Duster и другие кроссоверы, перешел в собственность правительства столицы. Сразу же были анонсированы планы по возрождению бренда «Москвич», а позже стало ясно, о каких машинах идет речь: московские власти подписали соглашение с КАМАЗом о техническом сотрудничестве и будут выпускать автомобили китайской компании JAC. Производство начнется до конца года, а треть машин будут электромобилями. Дальнейшие же планы у завода грандиозные.