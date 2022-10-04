20idei
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 57.57
eur 54.39
Тема дняМобилизованный умер в военном училище
Все новости
Все новости

Автомобильный завод «Москвич» хочет открыть дилерский центр в Новосибирске

Бывший завод Renault собирается продавать автомобили в 23 городах России

164
ds

На «Москвиче» налаживают сборку автомобилей компании JAC, некоторые модели которой уже делают в Казахстане

Поделиться

Автомобильный завод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Новосибирске и еще в 22 городах России, сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие.

— Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию. Московский автомобильный завод «Москвич» открыл прием заявок от потенциальных партнеров в 23 городах России, — цитируют сообщение завода в ТАСС.

Дилерские центры планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и в Кемерово.

Заявку дилерам можно будет подать до 21 октября. Как уточняют в ТАСС, на заводе планируется создавать и электрокары — для использования в том числе службами такси, каршеринга и доставки, одним из критериев к дилеру будет готовность «создать соответствующую инфраструктуру для их [автомобилей] демонстрации, продажи и обслуживания».

После ухода Renault с российского рынка московский завод компании, где делали Duster и другие кроссоверы, перешел в собственность правительства столицы. Сразу же были анонсированы планы по возрождению бренда «Москвич», а позже стало ясно, о каких машинах идет речь: московские власти подписали соглашение с КАМАЗом о техническом сотрудничестве и будут выпускать автомобили китайской компании JAC. Производство начнется до конца года, а треть машин будут электромобилями. Дальнейшие же планы у завода грандиозные.

АвтомобилиЗаводДилеры
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2