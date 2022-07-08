Жак, но не француз: показываем чайнакары, которые уже скоро будут собирать на «Москвиче»

Компания JAC малоизвестна в России, хотя представлена у нас официально автомобилями казахской сборки — их делают недалеко от границы России в Костанае, где они, кстати, стоят ощутимо дешевле. Мы даже толком не знаем, сколько автомобилей JAC продаётся в стране: компания не афиширует статистику.



Судя по презентационным слайдам, на заводе в Москве будут выпускать пять моделей JAC: небольшие кроссоверы JS4 в бензиновой и электрической версиях, паркетники S7/X7 и Sehol X6, а также лифтбэк Sehol A5 Plus. На первых порах речь идет об отверточной сборке, а значит низких цен ждать не стоит.