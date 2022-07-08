Жак, но не француз: показываем чайнакары, которые уже скоро будут собирать на «Москвиче»
Московский завод совместно с КАМАЗом планирует делать автомобили JAC
После ухода Renault с российского рынка московский завод компании, где делали Duster и другие кроссоверы, перешел в собственность правительства столицы. Сразу же были анонсированы планы по возрождению бренда «Москвич», а теперь стало ясно, о каких машинах идет речь: московские власти подписали соглашение с КАМАЗом о техническом сотрудничестве и будут выпускать автомобили китайской компании JAC. Производство начнется до конца года, а треть машин будут электромобилями. Дальнейшие же планы настолько грандиозны, что пристегнитесь потуже. Но обо всём по порядку.
Компания JAC малоизвестна в России, хотя представлена у нас официально автомобилями казахской сборки — их делают недалеко от границы России в Костанае, где они, кстати, стоят ощутимо дешевле. Мы даже толком не знаем, сколько автомобилей JAC продаётся в стране: компания не афиширует статистику.
Судя по презентационным слайдам, на заводе в Москве будут выпускать пять моделей JAC: небольшие кроссоверы JS4 в бензиновой и электрической версиях, паркетники S7/X7 и Sehol X6, а также лифтбэк Sehol A5 Plus. На первых порах речь идет об отверточной сборке, а значит низких цен ждать не стоит.
Переднеприводный кроссовер JAC JS4 (X4) уже пытался зайти в Россию: продажи должны были стартовать в этом году. На выбор предлагалось два мотора: турбодвигатель объемом 1,5 литра (136 л. с.) и 1,6-литровый атмосферник (109 л. с.). По концепции автомобиль близок к KIA Seltos.
На заводе «Москвич» кроссовер будет выпускаться под именем Model I, в том числе в электрической версии, которая в Китае называется E40X и оснащается 150-сильным мотором и батареей на 63 кВт·ч. Кстати, на родине его цена начинается от 73 тысяч юаней, что по нынешнему курсу составляет порядка 750 тысяч рублей — вроде бы заманчиво. Но, если власти не изменят налоговые и таможенные режимы, российская цена будет ощутимо выше.
JAC Sehol X6, который на «Москвиче» обозначают Model II, является среднеразмерным кроссовером и оснащается 1,5-литровым турбомотором, но выпускается только с передним приводом. Марка Sehol (или Sihao) является плодом совместного творчества JAC с немецкой компанией Volkswagen.
Еще один продукт совместного творчества — это лифтбэк Sehol A5 с тем же 150-сильным мотором и длиной более 4,7 метра. Он займет нишу, где до сих пор царствовала Skoda Octavia. Также он близок по характеристикам продающемуся в России лифтбэку JAC J7. В «москвичевской» линейке он будет называться Model III.
JAC S7 — это уже полноразмерный кроссовер, который может конкурировать с Hyundai Santa Fe или Nissan X-Trail. При этом он также лишен полного привода. В России предлагаются машины казахской сборки с 1,5-литровыми моторами мощностью 150 л. с. и роботизированной шестиступенчатой трансмиссией. В момент дебюта год назад цена начиналась от 1,5 млн рублей, но с тех пор подскочила чуть ли не вдвое.
Крупноузловую сборку JAC планируют наладить уже в ближайшее время и до конца года отгрузить на рынок не менее 600 автомобилей, включая электромобили на базе JAC JS4. Авторы проекта ориентируют «Москвич» на нужды такси и каршеринга, хотя набор моделей не очень согласуется с этими планами: всё же таксисты предпочитают седаны В-класса (типа VW Polo), а не большие лифтбэки и кроссоверы за 3 млн рублей.
Далее с помощью КАМАЗа планируется разработка собственной платформы и локализация основных компонентов, включая батареи электромобилей. Причем на последние делается отдельная ставка, хотя насколько это актуально для России ближайших лет — вопрос явно не исследованный.
Ну, а далее планы просто грандиозные: уже в 2023 году хотят собрать 50 тысяч автомобилей, в 2024 году — 100 тысяч. Потенциально площади позволяют сделать это: завод Renault был рассчитан на 188 тысяч автомобилей в год, хотя в последнее время выпускал значительно меньше. В 2025 году планируется перейти от крупноузловой сборки к мелкоузловой, а в дальней перспективе выпускать автомобили собственной конструкции. Одна из задач проекта «Москвич» — сохранить 2300 человек, работавших на бывшем заводе Renault.
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