Из Новосибирска в Великобританию вылетел Boeing авиакомпании S7 — его нельзя использовать в России
Самолет будет возвращен лизингодателю
Из новосибирского аэропорта Толмачёво вылетел самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7. Использование этой модели воздушного судна запрещено из-за непройденной сертификации в Росавиации.
— Да, действительно Boeing 737 MAX 8 — один из тех двух, на которые мы получили разрешение на возврат лизингодателю. Один сегодня лизингодателю вернулся, — сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании S7.
В компании добавили, что самолет «невозможно использовать российским перевозчикам», поскольку он «не сертифицирован в России российскими авиационными властями». В настоящее время в компании к отправке лизингодателю готовят второй Boeing 737 MAX 8.
В конце августа правительство дало разрешение на возврат за границу двух самолетов компании S7. Модель Boeing 737 MAX 8 не была сертифицирована в России после запрета на эксплуатацию в связи с авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии. Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что ситуация усложнилась еще и тем обстоятельством, что в настоящее время российские компании «лишены возможности получать запчасти и поддержку для этих новых машин».
Известно, что Boeing перегоняет иностранный экипаж. Конечный пункт — Великобритания с промежуточной посадкой в Турции.
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