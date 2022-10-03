На рейсе до Новосибирска связали авиадебошира — фото из салона
На нарушителя составили административный протокол
В аэропорту Толмачево задержали жителя Кемеровской области, который неадекватно вел себя в самолете на рейсе Южно-Сахалинск — Новосибирск.
Как сообщает «МВД Медиа», дебошир нарушал общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников. Из-за того, что мужчина не реагировал на замечания и просьбы прекратить противоправные действия, сотрудникам авиакомпании пришлось ограничить передвижения дебошира по салону. Судя по опубликованным снимкам, мужчину связали.
— В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение, что экипажу самолета, прибывающего из города Южно-Сахалинска, требуется помощь полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали
Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
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