На рейсе Новосибирск — Владивосток пассажир покурил в туалете — мужчина получил штраф
Житель ХМАО не смог дотерпеть до посадки
Во Владивостоке транспортные полицейские привлекли к административной ответственности
— Установлено, что мужчина, находясь на борту воздушного судна, покурил в туалетной комнате самолета. Чем вызвал возмущение других пассажиров. Стражам порядка правонарушитель пояснил, что не смог дотерпеть до посадки и решил покурить. Выяснилось, что он даже не догадывался, что на борту воздушного судна установлены датчики задымленности, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях). Правонарушителю грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
В аэропорту Сочи 26 сентября на 10 часов задержали рейс в Новосибирск. Как сообщила пассажирка самолета, рейс