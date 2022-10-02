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На рейсе Новосибирск — Владивосток пассажир покурил в туалете — мужчина получил штраф

Житель ХМАО не смог дотерпеть до посадки

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Пассажира оштрафовали полицейские во Владивостоке

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Во Владивостоке транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 33-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который покурил на борту самолета. Инцидент произошел на рейсе Новосибирск — Владивосток.

— Установлено, что мужчина, находясь на борту воздушного судна, покурил в туалетной комнате самолета. Чем вызвал возмущение других пассажиров. Стражам порядка правонарушитель пояснил, что не смог дотерпеть до посадки и решил покурить. Выяснилось, что он даже не догадывался, что на борту воздушного судна установлены датчики задымленности, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях). Правонарушителю грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

В аэропорту Сочи 26 сентября на 10 часов задержали рейс в Новосибирск. Как сообщила пассажирка самолета, рейс S7 5104 должен был вылететь в 13:15 по местному времени, но в итоге вылет перенесли.

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