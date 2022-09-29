Сроки перекрытия на Богаткова из-за ремонта теплотрассы увеличились — когда откроют движение

В Новосибирске продлили сроки реконструкции теплотрассы на улице Бориса Богаткова. Как сообщили в мэрии Новосибирска, из-за ремонта пассажирский транспорт будет работать по измененным схемам.

В телеграм-канале СГК написали, что реконструкция теплосети на финальном этапе. В ближайшие две недели будет проложен участок между улицами Воинская и Лескова. Перекрытие снимут 7 октября.