Сроки перекрытия на Богаткова из-за ремонта теплотрассы увеличились — когда откроют движение
Публикуем участок на карте
В Новосибирске продлили сроки реконструкции теплотрассы на улице Бориса Богаткова. Как сообщили в мэрии Новосибирска, из-за ремонта пассажирский транспорт будет работать по измененным схемам.
В телеграм-канале СГК написали, что реконструкция теплосети на финальном этапе. В ближайшие две недели будет проложен участок между улицами Воинская и Лескова. Перекрытие снимут 7 октября.
— Напомним, подрядчик меняет 1 246 метров трубопровода с теплоизоляцией из пенополиуретана, увеличив диаметр с 400 до 600 мм. Реконструкция улучшит теплоснабжение примерно 200 многоэтажных домов на улицах Октябрьского района — Пролетарская, Лескова, Гурьевская, Добролюбова, Кирова и других, — сообщили в телеграм-канале СГК.
Из-за ремонта по-другому будет ходить общественный транспорт.
Автобусы:
— № 6, 39, 98 в прямом и обратном направлениях — ул. Бориса Богаткова, ул. Воинская, ул. Никитина, ул. Кирова, далее — по действующим схемам;
— № 44 в прямом направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Кирова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Ленинградская, ул. Гурьевская, ул. Воинская, далее — по действующей схеме.
Маршрутные такси:
— № 18 в прямом направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Кирова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Ленинградская, ул. Гурьевская, ул. Воинская, далее — по действующей схеме.
— № 42 в прямом и обратном направлениях — ул. Бориса Богаткова, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Кирова, далее — по действующей схеме.
— № 51 в прямом и обратном направлениях — ул. Бориса Богаткова, ул. Василия Старощука, ул. Тополевая, ул. Военная, далее — по действующей схеме.
Троллейбусы:
— № 10 — ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная» (в прямом и обратном направлениях);
— № 7 — ул. Станиславского, ул. Титова, «М. «Площадь Маркса», ул. Восход, Октябрьская магистраль, Красный проспект, разворот на ул. Державина (в прямом и обратном направлениях).
В Новосибирске с 23 сентября по 7 октября ограничили движение общественного транспорта на улице Новоуральской в районе жилого дома № 23. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.