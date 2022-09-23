Новые светофоры поставят
в Новосибирске — показываем где
Их разместят рядом с остановками
В Новосибирске установят три новых светофора рядом с остановками общественного транспорта. Их разместят в Дзержинском и Советском районах.
По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». За оборудование и его установку готовы заплатить
Средний срок службы светофоров должен составлять не менее
— Дорожный контроллер должен быть оборудован резервным источником питания с временем автономной работы не менее 8 часов, — говорится в документации.
Светофоры установят до 15 ноября.
В начале сентября в Новосибирске автомобиль сбил двух человек на Красном проспекте, когда они шли по пешеходному переходу. Позже в мэрии заявили, что не собираются ставить там регулировщик, и объяснили почему.