Новые светофоры поставят в Новосибирске — показываем где

В Новосибирске установят три новых светофора рядом с остановками общественного транспорта. Их разместят в Дзержинском и Советском районах.



По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». За оборудование и его установку готовы заплатить 5,4 миллиона рублей, средства выделят из городского бюджета. Светофоры разместят на остановках «Золотая горка», «Улица Ползунова» и «Зеленая горка».