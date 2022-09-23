20idei
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 59.83
eur 58.94
Тема дняКого не призовут - уточненный список
Все новости
Все новости

Новые светофоры поставят в Новосибирске — показываем где

Их разместят рядом с остановками

1 186
ds

Светофоры должны проработать не меньше 10 лет

Поделиться

В Новосибирске установят три новых светофора рядом с остановками общественного транспорта. Их разместят в Дзержинском и Советском районах.

По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». За оборудование и его установку готовы заплатить 5,4 миллиона рублей, средства выделят из городского бюджета. Светофоры разместят на остановках «Золотая горка», «Улица Ползунова» и «Зеленая горка».

Средний срок службы светофоров должен составлять не менее 10 лет, они должны быть устойчивы к ветру, металлические детали должны быть заземлены.

— Дорожный контроллер должен быть оборудован резервным источником питания с временем автономной работы не менее 8 часов, — говорится в документации.

Светофоры установят до 15 ноября.

В начале сентября в Новосибирске автомобиль сбил двух человек на Красном проспекте, когда они шли по пешеходному переходу. Позже в мэрии заявили, что не собираются ставить там регулировщик, и объяснили почему.

По теме

ГосзакупкиОстановки общественного транспортаСветофор
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2