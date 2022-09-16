В Новосибирске отказались ставить светофор на переходе, где сбили двух человек, — мэрия объяснила почему

Мэрия Новосибирска объяснила, почему на пешеходном переходе, где 12 сентября сбили двух пешеходов, не станут ставить светофор.



Светофор рядом с переходом можно не устанавливать, если на расстоянии в 600 метров от него уже есть другой или если переход не попадает в зону действия знака «Дети». Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

