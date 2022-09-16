В Новосибирске отказались ставить светофор на переходе, где сбили двух человек, — мэрия объяснила почему
Переход находится на Красном
Мэрия Новосибирска объяснила, почему на пешеходном переходе, где
Светофор рядом с переходом можно не устанавливать, если на расстоянии в 600 метров от него уже есть другой или если переход не попадает в зону действия знака «Дети». Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
— Указанный пешеходный переход находится вне зоны действия дорожного знака «Дети», а на расстоянии 600 метров имеются два регулируемых перехода и один подземный переход, строительство светофорного объекта в указанном месте в настоящее время не планируется, — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В сентябре на сайте госзакупок начали искать подрядчика, который установит новые камеры фиксации ДТП в Новосибирской области. За них готовы заплатить 29 миллионов рублей.