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В Новосибирске отказались ставить светофор на переходе, где сбили двух человек, — мэрия объяснила почему

Переход находится на Красном проспекте, 67

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Сейчас на переходе возле Красного проспекта, 67 есть только «зебра»

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Мэрия Новосибирска объяснила, почему на пешеходном переходе, где 12 сентября сбили двух пешеходов, не станут ставить светофор.

Светофор рядом с переходом можно не устанавливать, если на расстоянии в 600 метров от него уже есть другой или если переход не попадает в зону действия знака «Дети». Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Указанный пешеходный переход находится вне зоны действия дорожного знака «Дети», а на расстоянии 600 метров имеются два регулируемых перехода и один подземный переход, строительство светофорного объекта в указанном месте в настоящее время не планируется, — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В сентябре на сайте госзакупок начали искать подрядчика, который установит новые камеры фиксации ДТП в Новосибирской области. За них готовы заплатить 29 миллионов рублей.

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