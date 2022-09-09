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Системы фиксаций интенсивности движения установят на дорогах Новосибирской области за 29 миллионов рублей

Их разместят на 9 объектах

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Подрядчик должен выполнить работы до середины ноября

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Начался поиск подрядчика, который установит системы видеофиксации и учета скорости движения автомобилей на трассах Новосибирской области для отслеживания интенсивности движения. Заявка появилась на сайте госзакупок.

Аукцион объявило Управление контрактной системы Новосибирской области, начальная стоимость контракта — более 29 миллионов рублей. Подрядчик должен установить системы до 16 ноября этого года на 9 объектах. Комплекс фиксаций появится на дорогах Кыштовка — Орловка, Кыштовка — Малокрасноярка, К-22 — Петрово в границах района, Богатиха — Новорозино, Баган — Палецкое — Кучугур и Купино — Новоселье — Березовка — граница Казахстана.

Системы контроля будут отслеживать информацию о дорожных условиях, время прохождения пунктов учета интенсивности движения, скорость автомобиля, занимаемую полосу и направление движения.

В середине июля появилась закупка на установку четырех комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Новосибирске.

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