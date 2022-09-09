Системы фиксаций интенсивности движения установят на дорогах Новосибирской области за 29 миллионов рублей
Их разместят на 9 объектах
Начался поиск подрядчика, который установит системы видеофиксации и учета скорости движения автомобилей на трассах Новосибирской области для отслеживания интенсивности движения. Заявка появилась на сайте госзакупок.
Аукцион объявило Управление контрактной системы Новосибирской области, начальная стоимость контракта — более 29 миллионов рублей. Подрядчик должен установить системы до
Системы контроля будут отслеживать информацию о дорожных условиях, время прохождения пунктов учета интенсивности движения, скорость автомобиля, занимаемую полосу и направление движения.
В середине июля появилась закупка на установку четырех комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Новосибирске.