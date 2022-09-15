В подземном переходе у железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный открыли вход в автостанцию
Теперь на автостанцию можно попасть из метро
15 сентября в новом переходе на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» открыли вход №5 — через него пассажиры могут пройти в вестибюль новой автостанции. До этого в зал ожидания можно было попасть только с улицы.
Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена. Вход работает с 5:45 до 24:00.
Проход в метро обещали открыть до конца лета, а первые автобусы с новой автостанции выехали 13 июля. Общая площадь новой автостанции — 658 квадратных метров, из них 474 квадрата — в подземной части, остальные 184 — наверху. Как открывали зал ожидания под землей, можно прочитать в нашем репортаже.