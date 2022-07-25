Перекресток пяти дорог: общественник раскритиковал нагруженный перекресток в центре и придумал, как его улучшить

В Новосибирске хватает сложных перекрестков, где часто случаются ДТП, в том числе с пешеходами, а водители могут застрять в пробке. В новосибирском общественном движении «Центральный» присмотрелись к одному из них, где сходятся сразу пять направлений движения, и придумали, как сделать его удобным и безопасным для всех. По просьбе НГС о решении рассказал руководитель движения «Центральный» Владимир Мошкович. Далее — от первого лица.