Перекресток пяти дорог: общественник раскритиковал нагруженный перекресток в центре и придумал, как его улучшить
Владимир Мошкович подготовил полноценную концепцию — ее можно реализовать уже сегодня
В Новосибирске хватает сложных перекрестков, где часто случаются ДТП, в том числе с пешеходами, а водители могут застрять в пробке. В новосибирском общественном движении «Центральный» присмотрелись к одному из них, где сходятся сразу пять направлений движения, и придумали, как сделать его удобным и безопасным для всех. По просьбе НГС о решении рассказал руководитель движения «Центральный» Владимир Мошкович. Далее — от первого лица.
За помощь в визуализации проекта спасибо Вячеславу Удинцеву и Вадиму Горбачеву.
В центре Новосибирска есть уникальное место, где пересекаются сразу три улицы в пяти направлениях — речь идет о перекрестке улиц Орджоникидзе, Военной и Семьи Шамшиных. Он имеет большое количество недостатков, которые отражаются как на автомобилистах, так и на пешеходах.
Существующие проблемы
Несмотря на то что ежедневно перекрестком пользуются тысячи новосибирцев, и они привыкли к его устройству, его очень сложно назвать безопасным и удобным.
Главным недостатком перекрестка является то, что он представляет собой гигантский асфальтовый плац, бо́льшая часть которого просто не используется. Следствием этого являются:
- Потерянность автомобилистов и хаос. Практически при каждой фазе светофора в центре образовывается каша из автомобилей, которые пытаются друг друга объехать во всех возможных направлениях. Тем самым они создают еще больше заторов.
- Сложность пешеходных связей. Из-за больших расстояний между частями тротуара пешеходы дольше переходят дорогу. От этого проигрывают в том числе и автомобилисты: для них фаза красного длится дольше. К тому же не все стороны улиц связаны пешеходными переходами.
- В летнее время года площадь асфальта, в том числе никак не используемого, нагревается, что негативно сказывается на окружающей среде.
- Зимой такую огромную территорию сложнее убирать от снега, а летом — очищать от пыли.
Проект реконструкции
Решить существующие проблемы перекрестка можно без колоссальных трат бюджета. Достаточно будет использовать участки дороги, которые не используются: сделать островки безопасности, сузить чрезмерно широкие полосы и пододвинуть стоп-линии ближе к центру перекрестка.
Начнем с островков безопасности. В чем заключается их польза:
- Создают безопасный пешеходный каркас.
- Сокращают время нахождения пешеходов на проезжей части.
- Снижают максимальную скорость.
- Повышают пропускную способность улицы.
- Снижают задержки автомобилистов.
- Помогают автомобилистам с направлением движения.
Проект предусматривает сужение полос до ширины в 3,25 метра, что соответствует ГОСТам. Число полос на всех направлениях останется тем же, что и в настоящий момент.
Уменьшение ширины полос оставляет автомобилистам ровно столько места для маневров, сколько необходимо. Также, согласно исследованиям, сужение полосы до оптимальных размеров снизит вероятность превышения скорости. И именно за счет сужения получится достичь установки островков безопасности, о пользе которых было сказано выше.
Создание островков безопасности поможет не только пешеходам, но и автомобилистам — за счет частичного переноса пешеходных переходов водители смогут останавливаться на светофоре ближе к центру перекрестка. Это значит, что время на преодоление перекрестка уменьшится.
Все вышеперечисленные меры придадут перекрестку человеческий масштаб, сделают его более удобным и компактным.
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