Почему переход над площадью Лыщинского не поможет автомобилям и не спасет пешеходов — критика новосибирца

Порядка шести тысяч автомобилистов проезжают Октябрьский мост каждый час, не считая ночных. Все они следуют через площадь Лыщинского — сложную транспортную развязку, где улицы Немировича-Данченко и Блюхера (переходящая в Котовского), а также проспект Карла Маркса сходятся в одну дорогу, ведущую на Октябрьский мост. Правда, большинство из этих шести тысяч даже не знают, что площадь так называется и кто это такой. Вообще, имя площади присвоено в честь Георгия Павловича Лыщинского — первого ректора НГТУ, который тогда еще назывался НЭТИ.



И если с одной проблемой площади Лыщинского поможет справиться поиск в интернете, то со второй справиться намного сложнее. Эта проблема — планы по строительству надземного перехода через все три улицы. Они отличаются удивительной цикличностью: возникают, исчезают, возникают снова. Общественный резонанс, казалось бы, уже сделал свое дело — от «человекопровода» отказались. Но не тут-то было: не отказались, а отложили.



Члены движения «Комфортный регион» при содействии депутата по округу Антона Картавина заявили сбор подписей против перехода. Самое главное обоснование: при въезде на площадь Лыщинского со всех трех улиц всё равно есть светофоры для автомобилей. На скорость потока это не повлияет никак. Разве что единичные автомобили, которые едут с Блюхера на проспект Маркса или на Немировича-Данченко, перестанут тормозить, пропуская пешеходов (так же как и автомобили, следующие с проспекта Маркса на Немировича-Данченко). Поэтому даже традиционно озвучиваемая причина строительства надземников, борьба с пробками, выглядит сомнительной.

