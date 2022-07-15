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Тема дня7-балльные пробки и кортеж с ДПС
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Вечер пятницы в Новосибирске: 7-балльные пробки в городе и кортеж с полицейскими машинами на Бердском шоссе

Публикуем видео, снятое очевидцем

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Новосибирцы заметили проезжающий кортеж с машинами ДПС

Новосибирцы заметили проезжающий кортеж с машинами ДПС

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Вечером 15 июля на правом и левом берегах Новосибирска затруднено движение, уровень пробок составил 7 баллов. Бардовыми и красными в сервисе «2ГИС» отмечены оба моста через Обь, Красный проспект, Большевистская и еще пара десятков улиц.

В паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» читатели выложили видео проезжающего кортежа. Читатель НГС Дмитрий также стал очевидцем проезжающего кортежа.

— Много экипажей замечено в центре, на Большевистской и на Бердском шоссе в сторону Академгородка, куда я ехал. Интересно, что за шишка к нам приехала, — говорит Дмитрий.

В правительстве Новосибирской области не смогли пояснить, кто из важных персон посетил наш город. Из разговора с источником НГС в правительстве следует, что это не губернатор и не полномочный представитель президента в Новосибирской области.

В пресс-службе МВД не смогли оперативно пояснить НГС причины возросшего числа работающих экипажей ДПС.

В пробках стоит два десятка улиц Новосибирска.

В пробках стоит два десятка улиц Новосибирска.

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Накануне стало известно, что Новосибирск вошел в тройку лидеров по продолжительности пути на работу на автомобиле в России. Рейтинг составили сервисы «2ГИС» и «Работа.ру».

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