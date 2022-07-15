Вечер пятницы в Новосибирске:
7-балльные пробки в городе и кортеж с полицейскими машинами на Бердском шоссе
Публикуем видео, снятое очевидцем
Вечером 15 июля на правом и левом берегах Новосибирска затруднено движение, уровень пробок составил 7 баллов. Бардовыми и красными в сервисе «2ГИС» отмечены оба моста через Обь, Красный проспект, Большевистская и еще пара десятков улиц.
В паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» читатели выложили видео проезжающего кортежа. Читатель НГС Дмитрий также стал очевидцем проезжающего кортежа.
— Много экипажей замечено в центре, на Большевистской и на Бердском шоссе в сторону Академгородка, куда я ехал. Интересно, что за шишка к нам приехала, — говорит Дмитрий.
В правительстве Новосибирской области не смогли пояснить, кто из важных персон посетил наш город. Из разговора с источником НГС в правительстве следует, что это не губернатор и не полномочный представитель президента в Новосибирской области.
В пресс-службе МВД не смогли оперативно пояснить НГС причины возросшего числа работающих экипажей ДПС.
Накануне стало известно, что Новосибирск вошел в тройку лидеров по продолжительности пути на работу на автомобиле в России. Рейтинг составили сервисы «2ГИС» и «Работа.ру».