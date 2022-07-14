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Сравнили 4 миллиона поездок: Новосибирск оказался третьим в списке городов, где люди долго едут на работу

В среднем путь до офиса на собственной машине составляет 27 минут

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Дольше едут на работу только жители Москвы и Санкт-Петербурга

Дольше едут на работу только жители Москвы и Санкт-Петербурга

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Новосибирск вошел в тройку лидеров по продолжительности пути на работу на автомобиле в России. Рейтинг составили сервисы 2ГИС и Работа.ру.

— Аналитики геосервиса изучили обезличенные данные о четырех миллионах поездок жителей городов- миллионников из дома на работу за последние 12 месяцев, — рассказали в 2ГИС.

Средний новосибирец тратит на дорогу до работы 34 минуты 18 секунд, если едет на общественном транспорте, и 27 минут 37 секунд, если на автомобиле. Больше времени путь до офиса на авто только у жителей Москвы (32,37) и Санкт-Петербурга (28,43).

На общественном транспорте быстрее всех добираются на работу жители Волгограда, Воронежа и Красноярска — у них этот путь занимает в среднем от 28 до 31 минуты.

В Воронеже и Волгограде можно быстро доехать на работу и на машине — за 19 минут 20 секунд и 20 минут 4 секунды соответственно. Вместе с ними в тройке лидеров Омск — там на дорогу от дома до работы на авто уходит в среднем 19 минут 45 секунд.

При этом в рейтинге по количеству времени в пути на общественном транспорте Новосибирск попал на седьмое место.

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По данным опроса Работа.ру, 45% респондентов добираются до работы на общественном транспорте, 19% — на личном автомобиле. Большинство по пути на работу слушают музыку — так ответили 40% опрошенных. 23% участников признались, что по дороге в офис «сидят в социальных сетях и мессенджерах». В тройку самых популярных занятий вошло чтение книг (18%). 7% начинают заниматься работой уже в пути, ещё 4% успевают посмотреть кино или сериал, ещё столько же — смотрят в окно.

В этом году Новосибирск занял 9-е место в мировом рейтинге пробок. Новосибирцы ежегодно тратят в пробках 110 часов — это примерно 4,5 суток. Столько же в дорожных заторах проводят жители индийских городов Бангалор и Нью-Дели.

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