Сравнили 4 миллиона поездок: Новосибирск оказался третьим в списке городов, где люди долго едут на работу

Новосибирск вошел в тройку лидеров по продолжительности пути на работу на автомобиле в России. Рейтинг составили сервисы 2ГИС и Работа.ру.

— Аналитики геосервиса изучили обезличенные данные о четырех миллионах поездок жителей городов- миллионников из дома на работу за последние 12 месяцев, — рассказали в 2ГИС.



Средний новосибирец тратит на дорогу до работы 34 минуты 18 секунд, если едет на общественном транспорте, и 27 минут 37 секунд, если на автомобиле. Больше времени путь до офиса на авто только у жителей Москвы (32,37) и Санкт-Петербурга (28,43).