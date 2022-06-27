В новосибирском метро на указателях появилась станция «Спортивная»
Пока заменили половину — оставшиеся обновят через пару недель
В новосибирском метро обновляют указатели — по одной стороне каждого пути на них появилась станция «Спортивная».
— Идет замена путевых указателей — это плановая работа метрополитена. Сейчас новые установлены по Ленинской линии по второму пути от площади Маркса до Заельцовской. По Дзержинской линии — по первому пути от «Золотой Нивы» до «Гарина-Михайловского», — прокомментировали в пресс-службе новосибирского метрополитена.
В метрополитене уточнили, что остальные указатели заменят в течение двух-трех недель.
Недавно на строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске провели испытания двери входной группы для маломобильных граждан. Станцию должны открыть в сентябре 2022 года — в апреле она была готова на 75%.