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В новосибирском метро на указателях появилась станция «Спортивная»

Пока заменили половину — оставшиеся обновят через пару недель

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Пока обновили половину указателей

Пока обновили половину указателей

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В новосибирском метро обновляют указатели — по одной стороне каждого пути на них появилась станция «Спортивная».

— Идет замена путевых указателей — это плановая работа метрополитена. Сейчас новые установлены по Ленинской линии по второму пути от площади Маркса до Заельцовской. По Дзержинской линии — по первому пути от «Золотой Нивы» до «Гарина-Михайловского», — прокомментировали в пресс-службе новосибирского метрополитена.

В метрополитене уточнили, что остальные указатели заменят в течение двух-трех недель.

Недавно на строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске провели испытания двери входной группы для маломобильных граждан. Станцию должны открыть в сентябре 2022 года — в апреле она была готова на 75%.

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