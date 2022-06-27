«Похоже на апокалипсис»: новосибирцы не могут разъехаться от набережной из-за перекрытых дорог и выстроились в очередь к метро
Улицу Большевистскую перекрыли
В Новосибирске после окончания программы празднования Дня города образовались пробки из-за перекрытых дорог и очереди в общественный транспорт — Большевистскую перекрыли, поэтому люди пытаются найти обходные пути.
Читатели возмущаются тем, что в городе перекрыли все дороги:
— Непонятно, для кого сделали салют. Ни на машине не доехать, ни на метро. Все дороги перекрыли. Спасибо местной администрации.
Очевидец сообщает:
— Перекрыли Большевичку — это похоже на апокалипсис.
Наш корреспондент Елизавета Шаталова передает, что у метро дежурит полиция и запускает народ партиями. Там собралась очередь.
Ранее мы рассказывали, как будут работать электрички и метро в День города в Новосибирске.