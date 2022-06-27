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День города — 2022Подробности

«Похоже на апокалипсис»: новосибирцы не могут разъехаться от набережной из-за перекрытых дорог и выстроились в очередь к метро

Улицу Большевистскую перекрыли

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Из-за перекрытия Большевистской улицы часть общественного транспорта стоит

Из-за перекрытия Большевистской улицы часть общественного транспорта стоит

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В Новосибирске после окончания программы празднования Дня города образовались пробки из-за перекрытых дорог и очереди в общественный транспорт — Большевистскую перекрыли, поэтому люди пытаются найти обходные пути.

Люди искали обходные пути

Люди искали обходные пути

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Читатели возмущаются тем, что в городе перекрыли все дороги:

— Непонятно, для кого сделали салют. Ни на машине не доехать, ни на метро. Все дороги перекрыли. Спасибо местной администрации.

Очевидец сообщает:

— Перекрыли Большевичку — это похоже на апокалипсис.

Многие смотрели салют с моста

Многие смотрели салют с моста

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Наш корреспондент Елизавета Шаталова передает, что у метро дежурит полиция и запускает народ партиями. Там собралась очередь.

Ранее мы рассказывали, как будут работать электрички и метро в День города в Новосибирске.

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