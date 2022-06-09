Власти ищут подрядчика на ремонт дороги из Новосибирска в аэропорт Толмачево за 83 миллиона
Протяженность участка, которые собираются ремонтировать, 7 километров
Дорогу из Новосибирска до аэропорта Толмачево собираются отремонтировать за 83,1 миллиона рублей. ТУАД объявил две госзакупки 8 июня.
За участок дороги в 5 километров они собираются заплатить 69,8 миллиона. Также отремонтируют участок 1,7 километра за 13,3 миллиона рублей. По контракту ремонт должны закончить до 13 октября 2022 года.
На дороге Новосибирск — аэропорт Толмачево в Новосибирском районе собираются отремонтировать 7 километров. Подрядчик должен будет сменить верхний слой асфальта и поменять бордюрный камень. Гарантия по контракту 4 года на асфальт и 5 лет на барьерное ограждение. Деньги на ремонт пойдут из областного бюджета. Подрядчика должны выбрать 21 июня.
Несколько трасс в Новосибирской области расширят до шести полос. Об этом на пресс-конференции заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.