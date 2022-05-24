Несколько трасс в Новосибирской области расширят до шести полос
Четыре трассы региона должны войти в маршрут Европа — Западный Китай
Участки дорог Р-254, Р-256 и Северного обхода Новосибирска капитально отремонтируют и расширят до четырех и шести полос. Об этом на пресс-конференции заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, передает ТАСС. Вместе со строящимся Восточным обходом указанные трассы должны войти в маршрут Европа — Западный Китай.
— В эту трассу, скорее всего, войдут дороги Р-254 («Иртыш»), Восточный обход, Северный обход и Р-256 («Чуйский тракт») — всего четыре участка. Надо провести реконструкцию и перевести где-то в четыре, где-то в шесть полос движение. Определенная работа в этом направлении ведется, Восточный обход будет построен, а дальше будет капитальный ремонт дорог с переводом на четырехполосное исполнение, — сказал Костылевский.
Маршрут Европа — Западный Китай пройдет через Москву, Татарстан, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем. Работы по строительству одного из участков маршрута — трассы М-12 (Москва — Казань) — уже начались. Проект предусматривает создание скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»).
Восточный обход Новосибирска длиной в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт». Его должен достроить до 2024 года «Новосибирскавтодор». В январе на строительство Восточного обхода из федерального бюджета выделили еще 2,5 миллиарда рублей.