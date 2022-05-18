Движение по улице Ленина ограничили после обрушения асфальта — ремонтируют канализационный трубопровод
На месте работают сотрудники «Водоканала»
С сегодняшнего дня, 18 мая, по 1 июня на четыре метра сужается проезжая часть улицы Ленина в районе дома
Уточняется, что на участке сотрудники МУП «Горводоканал» будет проводить аварийный ремонт на канализационном трубопроводе.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Мусоровоз компании «ЭкоТранс-Н» провалился в асфальт на улице Ленина вчера, 17 мая. Из-за этого движение по улице было перекрыто. Позже провалившийся в асфальт мусоровоз достали с помощью эвакуатора, а аварийный участок обнесли бетонными блоками и открыли движение. В компании «ЭкоТранс-Н», которой принадлежит мусоровоз, от комментариев отказались. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, из-за чего произошел провал.