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Движение по улице Ленина ограничили после обрушения асфальта — ремонтируют канализационный трубопровод

На месте работают сотрудники «Водоканала»

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Водителям необходимо быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки

Водителям необходимо быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки

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С сегодняшнего дня, 18 мая, по 1 июня на четыре метра сужается проезжая часть улицы Ленина в районе дома № 20 в центре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.


Уточняется, что на участке сотрудники МУП «Горводоканал» будет проводить аварийный ремонт на канализационном трубопроводе.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Асфальт на этом участке укладывали в 2021 году

Асфальт на этом участке укладывали в 2021 году

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Мусоровоз компании «ЭкоТранс-Н» провалился в асфальт на улице Ленина вчера, 17 мая. Из-за этого движение по улице было перекрыто. Позже провалившийся в асфальт мусоровоз достали с помощью эвакуатора, а аварийный участок обнесли бетонными блоками и открыли движение. В компании «ЭкоТранс-Н», которой принадлежит мусоровоз, от комментариев отказались. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, из-за чего произошел провал.

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