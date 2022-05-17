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На Ленина обнесли блоками яму, в которую проваливался мусоровоз — движение по дороге открыли

На месте работают сотрудники ДЭУ-1, а также дежурят автоинспекторы

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Из-за работ перекрыта часть улицы Ленина

Из-за работ перекрыта часть улицы Ленина

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В Новосибирске 17 мая яму на улице Ленина, в которую утром провалился мусоровоз, обнесли блоками. Движение на участке при этом открыли. Рядом с блоками установили знак объезда.

Яма образовалась возле дома по адресу Ленина, 18. Примерно до 17:30 на перекрестке дежурили сотрудники ГИБДД — их машины препятствовали проезду других автомобилей.

В Центре организации дорожного движения пояснили, что бетонные блоки вокруг ямы на месте устанавливали сотрудники ДЭУ-1. В автоинспекции по всем вопросом, связанным с провалом, рекомендовали обращаться в мэрию города. Пресс-центр мэрии за сегодняшний день не смог предоставить комментарий по ситуации.

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