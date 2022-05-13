В Новосибирске снова продлили прием заявок на концессию по остановкам. Ранее проект срывался
В концессию вложат минимум 395 миллионов
Сегодня, 13 мая, мэрия Новосибирска продлила срок приема заявок на участие в конкурсе на право заключения концессии по комфортным остановкам.
— В связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке принято решение о продлении срока приема заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по проекту «Комфортные остановки», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Там добавили, что один из потенциальных участников конкурса попросил о продлении срока для «проведения финансово-экономического анализа по окупаемости проекта и оценки рынка».
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 17 часов 29 июня по адресу: Красный проспект, 50, кабинет 222 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник — четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00).
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскроют на заседании конкурсной комиссии 30 июня.
Конкурсные предложения принимаются с 7 июля по 29 сентября. Конверты с ними вскроют на заседании конкурсной комиссии 29 сентября.
Победит участник, предложивший лучшие условия. Если два участника содержат «равные наилучшие условия», то выиграет тот, кто представил идею раньше.
— Концессионное соглашение будет подписано в течение 30 рабочих дней со дня направления победителю конкурса проекта концессионного соглашения, — добавили в мэрии.
Планируется, что в рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления (ЕПУ) будет реконструировано помещение на проспекте Дзержинского, 79.
Обязательный объем инвестиций — не менее 395 миллионов рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет.
Сроки приема заявок переносят уже во второй раз. Изначально они принимались до 28 февраля, но никто не подал заявку. Тогда срок сдвинули до 13 мая.
В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подписал документы о начале конкурса на умные остановки.
Ранее в городе собирались установить 250 новых умных остановок, но концессию заключить не удалось. НГС поговорил с разработчиком таких павильонов Анатолием Бакшаевым. Он объяснил, почему считает, что работой павильонов не должны заниматься коммерсанты.