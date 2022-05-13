В Новосибирске снова продлили прием заявок на концессию по остановкам. Ранее проект срывался

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 17 часов 29 июня по адресу: Красный проспект, 50, кабинет 222 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник — четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00).

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскроют на заседании конкурсной комиссии 30 июня.

