Мэрия снова ищет подрядчика на размещение умных остановок в Новосибирске

В Новосибирске начался конкурс на заключение концессии по обустройству умных остановок. Он продлится месяц.
— Я подписал документы о начале конкурса на 210 остановочных пунктов. Конкурсные процедуры начались, будут вестись в течение месяца. Это не единственная попытка привлечь деньги частных инвесторов для наведения порядка на остановочных пунктах. Есть еще одна форма, к которой мы будем прибегать — инвестпроект, решение не за горами, в ближайшее время будут проведены соответствующие процедуры, — рассказал сегодня, 3 февраля, мэр Новосибирска Анатолий локоть во время пресс-конференции.
Сейчас в Новосибирске установлено 9 умных остановок. На них оборудована антивандальная система, видеонаблюдение и бесплатный Wi-Fi. Ранее стоимость проекта по установке 250 остановок оценивали в 368 миллионов рублей. НГС разговаривал с создателем умных остановок Анатолием Бакшаевым — он поделился мнением о том, почему в прошлый раз контракт на павильоны заключить не удалось.