3 февраля четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 76.48
eur 86.28
Тема дняСамые заваленные снегом места Новосибирска
Все новости
Все новости

Мэрия снова ищет подрядчика на размещение умных остановок в Новосибирске

Предполагается, что в городе поставят еще 210 таких павильонов

984
38Обсудить

Поделиться

В Новосибирске установили 9 умных остановок

В Новосибирске установили 9 умных остановок

Поделиться

В Новосибирске начался конкурс на заключение концессии по обустройству умных остановок. Он продлится месяц.

— Я подписал документы о начале конкурса на 210 остановочных пунктов. Конкурсные процедуры начались, будут вестись в течение месяца. Это не единственная попытка привлечь деньги частных инвесторов для наведения порядка на остановочных пунктах. Есть еще одна форма, к которой мы будем прибегать — инвестпроект, решение не за горами, в ближайшее время будут проведены соответствующие процедуры, — рассказал сегодня, 3 февраля, мэр Новосибирска Анатолий локоть во время пресс-конференции.

Сейчас в Новосибирске установлено 9 умных остановок. На них оборудована антивандальная система, видеонаблюдение и бесплатный Wi-Fi. Ранее стоимость проекта по установке 250 остановок оценивали в 368 миллионов рублей. НГС разговаривал с создателем умных остановок Анатолием Бакшаевым — он поделился мнением о том, почему в прошлый раз контракт на павильоны заключить не удалось.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

концессияумные остановкиобщественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter