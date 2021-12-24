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Конкурс на создание сети умных остановок собираются объявить в январе 2022 года

Сейчас в городе есть 9 таких остановок

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Сейчас разрабатываются условия концессии

Сейчас разрабатываются условия концессии

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В январе 2022 года объявят конкурс на умные остановки в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции, которая посвящена итогам 2021 года.

— Я подтверждаю, что разрабатываются условия концессии. История с пандемией сказывается, и все нужно учесть. Рассчитываем, что в январе 2022 года, мы уже объявим конкурс, — ответил мэр.

Как уточнил мэр помимо концессии, разрабатываются и инвестиционные проекты.

О том, что в 2022 году планируют создать сеть умных остановок, сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Люлько.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о планах привлечь частного инвестора-концессионера, который оборудует все 250 остановок и потом будет сдавать их в аренду. Это решение возмутило местных киоскеров — они выходили на митинги и требовали отменить концессию. По мнению предпринимателей, за концессией скрываются передел и монополизация рынка.

Стоимость проекта оценивается в 368 миллионов рублей. Сейчас в городе уже установлено 9 умных остановок.

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