Власти объявили аукцион на размещение умных остановок в Новосибирске — они обойдутся в 395 миллионов

Конкурсные предложения принимают с 4 апреля по 1 июля 2022 года. Победителем конкурса станет участник, который предложит наилучшие условия для концессии. Соглашение подпишут в течение 30 дней с того момента, как комиссия выберет победителя.

В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подписал документы о начале конкурса на умные остановки.

Ранее в городе собирались установить 250 новых умных остановок, но концессию заключить не удалось. НГС поговорил с разработчиком таких павильонов Анатолием Бакшаевым. Он объяснил, почему считает, что работой павильонов не должны заниматься коммерсанты.