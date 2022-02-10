Власти объявили аукцион на размещение умных остановок в Новосибирске — они обойдутся в 395 миллионов

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на размещение 210 умных остановок в городе. Концессию планируют заключить на 15 лет.
Заявки на заключение договора принимают с 11 по 28 февраля.
— В рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления (ЕПУ) будет реконструировано помещение по адресу: проспект Дзержинского, 79. Обязательный объем инвестиций — не менее 395 миллионов рублей, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Конкурсные предложения принимают с 4 апреля по 1 июля 2022 года. Победителем конкурса станет участник, который предложит наилучшие условия для концессии. Соглашение подпишут в течение 30 дней с того момента, как комиссия выберет победителя.
В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подписал документы о начале конкурса на умные остановки.
Ранее в городе собирались установить 250 новых умных остановок, но концессию заключить не удалось. НГС поговорил с разработчиком таких павильонов Анатолием Бакшаевым. Он объяснил, почему считает, что работой павильонов не должны заниматься коммерсанты.