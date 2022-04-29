Бесплатные автобусы до трех крупнейших кладбищ запустят в Новосибирске
3 мая
Это связано с родительским днем
В Новосибирске на родительский день,
— Бесплатный проезд будет доступен до кладбищ «Гусинобродское», «Заельцовское» и «Клещихинское». Перевозка пассажирскими «Газелями» будет осуществляться с 08:00 до 17:00, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
С 23 апреля Минтранс НСО и департамент транспорта Новосибирска запустили дачные маршруты. Сезонный транспорт ходит до садово-дачных обществ на территориях Новосибирского, Коченевского, Колыванского и Искитимского районов.
Накануне НГС показал, как кладбище в Академгородке превращается в болото, — там похоронены известные ученые вроде Коптюга и Лаврентьева.