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Бесплатные автобусы до трех крупнейших кладбищ запустят в Новосибирске 3 мая

Это связано с родительским днем

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В родительский день принято навещать могилы родственников

В родительский день принято навещать могилы родственников

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В Новосибирске на родительский день, 3 мая, запустят бесплатные автобусы до кладбищ.

— Бесплатный проезд будет доступен до кладбищ «Гусинобродское», «Заельцовское» и «Клещихинское». Перевозка пассажирскими «Газелями» будет осуществляться с 08:00 до 17:00, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

С 23 апреля Минтранс НСО и департамент транспорта Новосибирска запустили дачные маршруты. Сезонный транспорт ходит до садово-дачных обществ на территориях Новосибирского, Коченевского, Колыванского и Искитимского районов.

Накануне НГС показал, как кладбище в Академгородке превращается в болото, — там похоронены известные ученые вроде Коптюга и Лаврентьева.

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кладбищародительский день
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