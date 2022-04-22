В Новосибирске запускают дачные маршруты. Публикуем расписание
Автобусы до садовых обществ начнут ходить с ближайшей субботы
С 23 апреля Минтранс НСО и департамент транспорта Новосибирска запускают дачные маршруты. Сезонный транспорт будет ходить до садово-дачных обществ на территориях Новосибирского, Коченевского, Колыванского и Искитимского районов.
— Начало действия дачных маршрутов обусловлено климатическими особенностями территории Новосибирской области и календарными датами 2022 года, — пояснили сроки в Министерстве транспорта Новосибирской области.
С 23 апреля запускают маршруты из Новосибирска:
- № 105к «М. Заельцовская» — «С/о Красная рябина»;
- № 711 «М. "Речной вокзал"» — «П. Ремесленный»;
- № 716 «Цветной проезд» — «С/о Ключи-1»;
- № 716д «Ул. Демакова» — «С/о Ключи-3» (им. Болдырева);
- № 717 «Ул. Демакова» — «С/о Надежда-3»;
- № 717е «Нижняя Ельцовка» — «С/о Надежда-3»;
- № 718 «Ул. Демакова» — «С/о Вера» — «С/о Полянка»;
- № 1702 «М. Заельцовская» — «С/о Рыбачий» — «С/о Аква»;
- № 1703 «М-н "Телевизоры"» — «С/о Ягодное» — «С/о Аква»;
- № 1705 «М. Заельцовская» — «С/о «Ягодное»;
- № 211 «Ул. Демакова» — «С/о Раздолье».
Из Бердска:
- № 721 «Ул. Горького» (Бердск) — «С/о Вега-1»;
- № 725 «Ул. Горького» (Бердск) — «С/о Вега-4»;
- № 726 «ДК "Родина"» (Бердск) — «Росинка»;
- № 722 «Вокзал» (Бердск) — «С/о Родничок»;
- № 724 «Торговый центр» (Бердск) — «С/о Сосновка».
По данным ЦУГАЭТ, С 23 апреля по 1 октября до садово-дачных обществ будут ходить автобусы
Напоминаем, что с 15 апреля в Новосибирске начал действовать особый противопожарный режим. До