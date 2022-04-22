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В Новосибирске запускают дачные маршруты. Публикуем расписание

Автобусы до садовых обществ начнут ходить с ближайшей субботы

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Первые автобусы к дачным обществам пойдут в субботу. Сезонные маршруты вводят до октября

Первые автобусы к дачным обществам пойдут в субботу. Сезонные маршруты вводят до октября

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С 23 апреля Минтранс НСО и департамент транспорта Новосибирска запускают дачные маршруты. Сезонный транспорт будет ходить до садово-дачных обществ на территориях Новосибирского, Коченевского, Колыванского и Искитимского районов.

— Начало действия дачных маршрутов обусловлено климатическими особенностями территории Новосибирской области и календарными датами 2022 года, — пояснили сроки в Министерстве транспорта Новосибирской области.

С 23 апреля запускают маршруты из Новосибирска:

  • № 105к «М. Заельцовская» — «С/о Красная рябина»;
  • № 711 «М. "Речной вокзал"» — «П. Ремесленный»;
  • № 716 «Цветной проезд» — «С/о Ключи-1»;
  • № 716д «Ул. Демакова» — «С/о Ключи-3» (им. Болдырева);
  • № 717 «Ул. Демакова» — «С/о Надежда-3»;
  • № 717е «Нижняя Ельцовка» — «С/о Надежда-3»;
  • № 718 «Ул. Демакова» — «С/о Вера» — «С/о Полянка»;
  • № 1702 «М. Заельцовская» — «С/о Рыбачий» — «С/о Аква»;
  • № 1703 «М-н "Телевизоры"» — «С/о Ягодное» — «С/о Аква»;
  • № 1705 «М. Заельцовская» — «С/о «Ягодное»;
  • № 211 «Ул. Демакова» — «С/о Раздолье».

Из Бердска:

  • № 721 «Ул. Горького» (Бердск) — «С/о Вега-1»;
  • № 725 «Ул. Горького» (Бердск) — «С/о Вега-4»;
  • № 726 «ДК "Родина"» (Бердск) — «Росинка»;
  • № 722 «Вокзал» (Бердск) — «С/о Родничок»;
  • № 724 «Торговый центр» (Бердск) — «С/о Сосновка».

По данным ЦУГАЭТ, С 23 апреля по 1 октября до садово-дачных обществ будут ходить автобусы № 51л «Нижняя Ельцовка» — «С/о "Отдых-2"», № 77л «Ул. Ветлужская» — «Сады». Работа маршрутов предусмотрена во все дни, кроме понедельника.

Напоминаем, что с 15 апреля в Новосибирске начал действовать особый противопожарный режим. До 10 мая новосибирцам нельзя жечь костры, а также рекомендуется убирать сухую траву с дачных участков.

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