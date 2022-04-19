Эксперты назвали средний возраст автомобилей Новосибирской области

В марте 2022 года стоимость автомобилей достигла исторического максимума, но апрельский мониторинг показывает, что с тех пор цены откатились назад, причем в некоторых случаях — на миллионы рублей. Правда, речь о стоимости машины в автосалонах, тогда как прайсовые цены продолжили брать новые вершины.

