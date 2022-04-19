Эксперты назвали средний возраст автомобилей Новосибирской области
Возраст выше, чем в целом по стране
Средний возраст легковых автомобилей в Новосибирской области составляет 16,8 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
В России средний возраст легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2022 года составлял 14 лет. Показатель заметно отличается в разных регионах. Самый молодой парк легковых машин зафиксирован в Москве — 10,4 года. На втором месте находится Татарстан (10,6 года), на третьем — Санкт-Петербург (10,8 года). Во всех остальных регионах средний возраст легковых авто превышает 11 лет.
Самые «старые» легковые автомобили проживают на Камчатке (24,4 года). В Еврейской АО и Приморском крае этот показатель составляет 22,2 и 22 года соответственно.
В целом Сибирский федеральный округ находится на предпоследнем месте по среднему возрасту парка автомобилей (17,2 года). На последнем месте оказался Дальний Восток (20,8 года). Самый молодой парк — в Поволжье (12,5 года). Затем идет Центральный округ (12,6 года), Урал (13,2 года), Северо-Западный округ (13,3 года), юг России (14,3 года) и Северный Кавказ (15,1 года).
В большинстве субъектов РФ (в 51) парк оказался старше, чем в целом по стране.
В марте 2022 года стоимость автомобилей достигла исторического максимума, но апрельский мониторинг показывает, что с тех пор цены откатились назад, причем в некоторых случаях — на миллионы рублей. Правда, речь о стоимости машины в автосалонах, тогда как прайсовые цены продолжили брать новые вершины.