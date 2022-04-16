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Кризис-2022

Откат на миллион. Автомобили подешевели на фоне рухнувшего спроса

Стоимость автомобилей отошла от мартовских рекордов, но речь в основном о дилерских наценках

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Машины немного подешевели: по крайней мере, аппетиты отдельных дилеров в апреле стали умеренней

Машины немного подешевели: по крайней мере, аппетиты отдельных дилеров в апреле стали умеренней

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В марте 2022 года стоимость автомобилей достигла исторического максимума, но апрельский мониторинг показывает, что с тех пор цены откатились назад, причем в некоторых случаях — на миллионы рублей. Правда, речь о стоимости машины в автосалонах, тогда как прайсовые цены продолжили брать новые вершины.

В современных условиях сложно говорить о конкретной цене модели. Есть официальные цены (или рекомендованные розничные), которые определяются импортером и в теории одинаковы для всех дилеров. Но еще в прошлом году на фоне дефицита машин стоимость «живых» автомобилей у дилеров оказалась на сотни тысяч рублей больше прайсовой. В марте этого года тенденция достигла пика: например, после приостановки российского завода Volkswagen популярный кроссовер Tiguan некоторые дилеры предлагали за 7–8 млн рублей. Но сейчас цены снизились, и за топовые версии Tiguan просят в основном на уровне 5 млн рублей. Но подчеркнем: в данном случае речь о стоимости, выставляемой самим дилером, а не производителем.

В марте за вот этот Volkswagen Tiguan 1.4 <nobr class="_">(150 л. с.</nobr>) в комплектации R-Line <a href="https://74.ru/text/auto/2022/03/18/70514324/" class="_ io-leave-page" target="_blank">просили <nobr class="_">8,5 млн</nobr> рублей</a>

В марте за вот этот Volkswagen Tiguan 1.4 (150 л. с.) в комплектации R-Line просили 8,5 млн рублей

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Но желающих покупать его не нашлось, поэтому дилер <a href="https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/tiguan/22680192/22688769/1115056968-e1da31a9/" class="_ io-leave-page" target="_blank">скинул цену</a> на <nobr class="_">3 млн</nobr>. Кстати, <nobr class="_">3 млн</nobr> — это больше, чем этот Volkswagen стоил в нормальные времена

Но желающих покупать его не нашлось, поэтому дилер скинул цену на 3 млн. Кстати, 3 млн — это больше, чем этот Volkswagen стоил в нормальные времена

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Ситуация касается не только Volkswagen: например, в марте дилеры предлагали десятки Lada Vesta стоимостью свыше 2 млн рублей, сейчас же таких машин мы не обнаружили, и дилерская стоимость хорошо оснащенных «Вест» приблизилась к той, что рекомендует АВТОВАЗ.

Мартовское объявление: за Lada Vesta SW Cross 1.6 тогда <a href="https://74.ru/text/auto/2022/03/18/70514324/" class="_ io-leave-page" target="_blank">просили <nobr class="_">2,6 млн</nobr> рублей</a>

Мартовское объявление: за Lada Vesta SW Cross 1.6 тогда просили 2,6 млн рублей

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Сейчас Lada Vesta SW <a href="https://auto.ru/cars/new/group/vaz/vesta/21686583/22848071/1115350654-11daa707/" class="_ io-leave-page" target="_blank">дешевле примерно на миллион</a>, что уже близко к официальной цене (<nobr class="_">1,61 млн</nobr> рублей)

Сейчас Lada Vesta SW дешевле примерно на миллион, что уже близко к официальной цене (1,61 млн рублей)

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Впрочем, речь не идет о глобальной тенденции к удешевлению. На волне мартовской остановки производств дилеры ставили запретительные цены на автомобили из наличия, чтобы не отдавать их по дешевке до наступления ясности. Сейчас они откатывают стоимость к более реалистичным рубежам, которые в любом случае выглядят устрашающе.

За этот <a href="https://auto.ru/cars/new/group/hyundai/solaris/21796132/21800863/1115118542-a30a8c82/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Hyudai Solaris 1.6 Comfort AT</a> просят <nobr class="_">1,655 млн</nobr> рублей. Официально такая комплектация стоит от <nobr class="_">1,6 млн</nobr> рублей, и разница в <nobr class="_">55 тысяч</nobr> может объясняться нюансами конкретной комплектации или допоборудованием

За этот Hyudai Solaris 1.6 Comfort AT просят 1,655 млн рублей. Официально такая комплектация стоит от 1,6 млн рублей, и разница в 55 тысяч может объясняться нюансами конкретной комплектации или допоборудованием

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Впрочем, встречаются и вот такие объявления: за <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/hyundai/solaris/1106415689-c9f3f6c3/" class="_ io-leave-page" target="_blank">этот Solaris <nobr class="_">2021 года</nobr> выпуска</a> хотят <nobr class="_">3,5 млн</nobr> рублей, что вдвое выше официального прайса

Впрочем, встречаются и вот такие объявления: за этот Solaris 2021 года выпуска хотят 3,5 млн рублей, что вдвое выше официального прайса

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При этом официальные цены продолжают неуклонный рост. Для сравнения, Lada Vesta в январе прошлого года стоила от 677 тысяч рублей, сейчас — от 1,122 млн (+66%). Самый доступный Hyundai Solaris тогда стоил от 805 тысяч, сейчас — от 1,408 млн рублей (+75%).

А это цены на самую дешевую модель России — базовую Lada Granta. Впрочем, скоро ее еще сильнее упростят, <a href="https://74.ru/text/auto/2022/04/15/71256329/" class="_ io-leave-page" target="_blank">сняв часть привычных опций</a>

А это цены на самую дешевую модель России — базовую Lada Granta. Впрочем, скоро ее еще сильнее упростят, сняв часть привычных опций

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К тому же, у дилеров по-прежнему есть тенденция к установке абсурдно высоких цен, и ниже — несколько примеров. Рынок продолжает лихорадить, хотя существенное падение продаж подталкивает на некоторые уступки. Сегодня ценовая политика автобизнеса определяется не установками импортеров, а индивидуальной ситуацией каждого дилера, в том числе его ожиданиями от будущего.

Очередной <a href="https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/tiguan/22680196/22688769/1115282921-abee8c79/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Volkswagen Tiguan</a>: сложно даже разобрать, это цена или номер бесплатного телефона службы психологической помощи. За него действительно хотят почти <nobr class="_">9 млн</nobr> рублей

Очередной Volkswagen Tiguan: сложно даже разобрать, это цена или номер бесплатного телефона службы психологической помощи. За него действительно хотят почти 9 млн рублей

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<a href="https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/teramont/22970604/23061892/1114632710-13c86716/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Volkswagen Terramont</a> предлагают за <nobr class="_">10 млн</nobr> рублей

Volkswagen Terramont предлагают за 10 млн рублей

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<a href="https://auto.ru/cars/new/group/volvo/xc90/21553294/23002578/1106405158-6ce8b4c0/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Volvo XC90</a> за 16 млн? Когда-то такие деньги просили за навороченные Porsche Cayenne

Volvo XC90 за 16 млн? Когда-то такие деньги просили за навороченные Porsche Cayenne

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В июне ожидается запуск Lada Granta без опций, отвечающих за безопасность и экологичность

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