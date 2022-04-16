Откат на миллион. Автомобили подешевели на фоне рухнувшего спроса

В марте 2022 года стоимость автомобилей достигла исторического максимума, но апрельский мониторинг показывает, что с тех пор цены откатились назад, причем в некоторых случаях — на миллионы рублей. Правда, речь о стоимости машины в автосалонах, тогда как прайсовые цены продолжили брать новые вершины.



В современных условиях сложно говорить о конкретной цене модели. Есть официальные цены (или рекомендованные розничные), которые определяются импортером и в теории одинаковы для всех дилеров. Но еще в прошлом году на фоне дефицита машин стоимость «живых» автомобилей у дилеров оказалась на сотни тысяч рублей больше прайсовой. В марте этого года тенденция достигла пика: например, после приостановки российского завода Volkswagen популярный кроссовер Tiguan некоторые дилеры предлагали за 7–8 млн рублей. Но сейчас цены снизились, и за топовые версии Tiguan просят в основном на уровне 5 млн рублей. Но подчеркнем: в данном случае речь о стоимости, выставляемой самим дилером, а не производителем.