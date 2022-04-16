Откат на миллион. Автомобили подешевели на фоне рухнувшего спроса
Стоимость автомобилей отошла от мартовских рекордов, но речь в основном о дилерских наценках
В марте 2022 года стоимость автомобилей достигла исторического максимума, но апрельский мониторинг показывает, что с тех пор цены откатились назад, причем в некоторых случаях — на миллионы рублей. Правда, речь о стоимости машины в автосалонах, тогда как прайсовые цены продолжили брать новые вершины.
В современных условиях сложно говорить о конкретной цене модели. Есть официальные цены (или рекомендованные розничные), которые определяются импортером и в теории одинаковы для всех дилеров. Но еще в прошлом году на фоне дефицита машин стоимость «живых» автомобилей у дилеров оказалась на сотни тысяч рублей больше прайсовой. В марте этого года тенденция достигла пика: например, после приостановки российского завода Volkswagen популярный кроссовер Tiguan некоторые дилеры предлагали за
Ситуация касается не только Volkswagen: например, в марте дилеры предлагали десятки Lada Vesta стоимостью свыше
Впрочем, речь не идет о глобальной тенденции к удешевлению. На волне мартовской остановки производств дилеры ставили запретительные цены на автомобили из наличия, чтобы не отдавать их по дешевке до наступления ясности. Сейчас они откатывают стоимость к более реалистичным рубежам, которые в любом случае выглядят устрашающе.
При этом официальные цены продолжают неуклонный рост. Для сравнения, Lada Vesta в январе прошлого года стоила от
К тому же, у дилеров по-прежнему есть тенденция к установке абсурдно высоких цен, и ниже — несколько примеров. Рынок продолжает лихорадить, хотя существенное падение продаж подталкивает на некоторые уступки. Сегодня ценовая политика автобизнеса определяется не установками импортеров, а индивидуальной ситуацией каждого дилера, в том числе его ожиданиями от будущего.
СЮЖЕТ
Сегодня цены толкают вверх даже не курсы валют, а недостаток машины: вот ответы на часто задаваемые вопросы по теме.
Цены выросли и на подержанные автомобили, да так, что модным стало менять их на квартиры.
АВТОВАЗ пытается восстановить производство за счет выпуска моделей почти без электроники.