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За день два новосибирских мальчика на самокатах попали под колеса машин

Одно ДТП произошло в Бердске, другое - в Ленинском районе Новосибирска

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Одно из ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска

Одно из ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска

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В Новосибирске и Бердске 10 апреля произошли два ДТП с участием подростков на самокатах. В 14:20 на улице Ленина в Бердске водитель «Ниссана-Тииды» сбил мальчика 2009 года, который пересекал дорожную часть по пешеходному переходу. Об этом НГС рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области.

Второе ДТП произошло в Ленинском районе.

— В 17:42 на территории Ленинского района во дворе жилого дома водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло», двигался по внутриквартальному проезду вдоль дома, в пути следования совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу на самокате справа налево. В результате столкновения пострадал мальчик в возрасте 9 лет, — сообщили в ГИБДД региона.

Характер полученных мальчиками травм уточняется.

В Новосибирске 3 апреля стартовал сезон проката электросамокатов. Как сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, первые самокаты появились на улицах города 3 апреля. В этом году их количество вырастет на 50% и составит около 3 тысяч единиц.

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