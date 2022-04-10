За день два новосибирских мальчика на самокатах попали под колеса машин

В Новосибирске и Бердске 10 апреля произошли два ДТП с участием подростков на самокатах. В 14:20 на улице Ленина в Бердске водитель «Ниссана-Тииды» сбил мальчика 2009 года, который пересекал дорожную часть по пешеходному переходу. Об этом НГС рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области.
Второе ДТП произошло в Ленинском районе.
— В 17:42 на территории Ленинского района во дворе жилого дома водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло», двигался по внутриквартальному проезду вдоль дома, в пути следования совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу на самокате справа налево. В результате столкновения пострадал мальчик в возрасте 9 лет, — сообщили в ГИБДД региона.
Характер полученных мальчиками травм уточняется.
В Новосибирске 3 апреля стартовал сезон проката электросамокатов. Как сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, первые самокаты появились на улицах города 3 апреля. В этом году их количество вырастет на 50% и составит около 3 тысяч единиц.