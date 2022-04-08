Трассу Москва — Казань — Екатеринбург могут продлить до Новосибирска и Китая

Правительство России думает о продлении скоростной платной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до Новосибирска и далее — до Монголии и в Китай.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаил Мишустина. Накануне он заявил об этом, выступая с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой.
— Уже началась реализация крупного инфраструктурного проекта «Восток — Запад» общей протяженностью более 1600 км. Это строительство двух магистралей. Возможность поэтапного запуска первых участков трассы Москва — Казань мы рассматриваем уже в текущем и следующем годах. Что касается дороги Москва — Екатеринбург, то сейчас ведется проектирование и подготовка территории, но уже в этом году перейдем к полномасштабному строительству. Также рассматриваем развитие маршрута до Новосибирска с возможным выходом на Монголию и в Китай, — цитирует издание Мишустина.
Проект реализует компания «Автодор». Как пишет «Интерфакс», к 2024 году от Москвы до Казани предполагается создание магистрали протяженностью 811 километров. В тот же срок планируется продлить дорогу от Казани до Екатеринбурга.
По информации источников издания, стоимость строительства М-12 от Москвы до Казани оценивается в 631,2 млрд рублей, 150 из которых будут профинансированы из Фонда национального благосостояния.
Осенью стало известно, что рядом с Новосибирском отремонтируют участки двух федеральных трасс. Работы пройдут с мая по сентябрь, на них готовы потратить около 1 миллиарда рублей.