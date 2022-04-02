30 лет станции метро «Заельцовская»: показываем, как ее открывали — первыми там побывали мэры Москвы и Санкт-Петербурга

Открытие «Заельцовской» планировали на середину 1990 года. К июлю 1991 года основные строительные работы закончились, началась отделка. Однако из-за переломных событий в стране, финансирование сокращалось, соответственно, сроки сдачи станций затягивались. Возможно, распад СССР — событие, которое сыграло роль в том, чтобы уйти от первоначального варианта названия станции — «Площадь Калинина» (одноименную площадь назвали в честь советского революционера Михаила Калинина). А «Заельцовская», как и все «заельцовское» в нашем городе — всего лишь от названия речки.



В 2013 году в интервью НГС бывший мэр Новосибирска Иван Индинок говорил, что ему очень нравится название станции «Заельцовская», потому что оно «говорит о географии: там Заельцовский район, была река Ельцовка».

Что писали в газетах про новосибирское метро в 1992 году

В январе 1992 года новосибирская газета «Вечерний Новосибирск» опубликовала заметку про сроки сдачи станций метро «Гагаринской» и «Заельцовской», в которой авторы рассуждали о реальных сроках сдачи окончания работ и делали свои прогнозы. Прогнозы были весьма туманными, видимо, как и обещания чиновников.

