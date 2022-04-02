30 лет станции метро «Заельцовская»: показываем, как ее открывали — первыми там побывали мэры Москвы и Санкт-Петербурга

Тридцать лет назад в Новосибирске открылись две станции метро в Заельцовском районе — «Гагаринская» и «Заельцовская». Это было знаковым событием для города: жители отдаленного на тот момент района получили возможность быстро добираться на левый берег, закончилась многолетняя стройка на площади Калинина, а на торжественное открытие приехали мэры Москвы и Санкт-Петербурга. НГС решил вспомнить, как открывалась конечная Ленинской ветки в период политических перемен.
«Гагаринская» и «Заельцовская» — девятая и десятая станции новосибирского метрополитена. Строить их начали в 1988 году, а ввести в эксплуатацию удалось только через четыре года, хотя по сегодняшним меркам это смешные сроки. После введения в эксплуатацию «Заельцовской» и «Гагаринской» строительство новосибирского метро встало на долгую паузу.
Тогда, в начале 90-х стройка на площади Калинина сильно затрудняла работу транспорта, поэтому строительство разделили на этапы. Сначала вырыли котлован и возвели первую половину свода станции в южной части площади (та, что ближе к центру), чтобы потом там благоустроить территорию и восстановить дорогу. Затем те же самые работы провели и в северной части площади.
Длина перрона та же, что и на других станциях новосибирского метрополитена — 102 метра, рассчитана на составы из пяти вагонов, хотя за последние тридцать лет возможность пустить пятивагонные составы пока так и не появилась.
Два входа в станцию метро «Заельцовская» встроены в жилые дома, другие два — открытого типа. Из любопытных фактов из истории станции: стены «Заельцовской» облицованы мрамором Коелгинского месторождения (одно из крупнейших в мире месторождений белого мрамора — находится в Челябинской области).
Поскольку станция расположена под склоном поймы речки Ельцовки, эскалаторами оборудован только более глубокий северный вестибюль. По воспоминаниям строителей, во время работ приходилось постоянно откачивать воду из котлована, так как уровень грунтовых вод оказался выше проектного.
Открытие «Заельцовской» планировали на середину 1990 года. К июлю 1991 года основные строительные работы закончились, началась отделка. Однако из-за переломных событий в стране, финансирование сокращалось, соответственно, сроки сдачи станций затягивались. Возможно, распад СССР — событие, которое сыграло роль в том, чтобы уйти от первоначального варианта названия станции — «Площадь Калинина» (одноименную площадь назвали в честь советского революционера Михаила Калинина). А «Заельцовская», как и все «заельцовское» в нашем городе — всего лишь от названия речки.
В 2013 году в интервью НГС бывший мэр Новосибирска Иван Индинок говорил, что ему очень нравится название станции «Заельцовская», потому что оно «говорит о географии: там Заельцовский район, была река Ельцовка».
Что писали в газетах про новосибирское метро в 1992 году
В январе 1992 года новосибирская газета «Вечерний Новосибирск» опубликовала заметку про сроки сдачи станций метро «Гагаринской» и «Заельцовской», в которой авторы рассуждали о реальных сроках сдачи окончания работ и делали свои прогнозы. Прогнозы были весьма туманными, видимо, как и обещания чиновников.
— Первый, 1990-й специалисты сразу определили как нереальный. Второй — 1991 год — проблематичный, третий 1 января 1992 года — реальный, но весьма проблематичный, четвертый — 1 февраля 1992 года — почти реальный…Теперь уже можно определенно сказать, если не произойдет ничего сверхэкстраординарного, то с площади Калинина мы уедем в голубом экспрессе в марте. Март — месяц длинный — может быть и первого, а может… 31-го, — говорится в заметке популярной в то время новосибирской газеты.
В феврале, когда сроки открытия станции стали более прозрачными, начались репортажи.
— На станции в принципе остался небольшой объем работы. Так, все по мелочам, — говорится в февральской заметке «Вечернего Новосибирска». — Уже навесили красивые светильники… Отделочные работы практически завершены. Но, с другой стороны, мы не раз сталкивались с практикой, когда именно так называемые «мелкие работы» надолго отодвигали пуск той или иной станции... Что ж, поживем, увидим. Но тем не менее на снимках нашего вездесущего фотокорреспондента С. Пермина станция смотрится сегодня не так уж плохо.
Открытие перенесли из-за слета мэров
Сначала дату торжественного открытия станций «Заельцовская» и «Гагаринская» назначили на 31 марта. Но в те дни в Новосибирске проходило Всероссийское совещание мэров крупных городов страны, в итоге исторической датой для новосибирского метрополитена выбрали 2 апреля.
Вероятно, поэтому на фотографиях, запечатлевших открытие новой станции, есть мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и мэр Москвы Гавриил Попов, которые увидели, как открывают метростанции в Сибири. Новосибирским мэром в тот момент был Иван Индинок.
В тот день сначала состоялся торжественный митинг, потом подписали акт введения в эксплуатацию двух новых станций.
В начале 90-х переломные моменты в истории страны разрушили все планы по срокам продолжения строительства метро в Новосибирске. Следующая станция открылась только через 8 лет — 28 декабря 2000 года ввели в эксплуатацию станцию метро «Маршала Покрышкина». Вместе с ней заработал первый перегонный тоннель до станции «Площадь Гарина-Михайловского».
Работа станции
По данным новосибирского метрополитена, станция «Заельцовская» сегодня — вторая по пассажиропотоку — 12,3% от общей перевозки (первая — «Площадь Маркса»). За сутки через станцию проходят больше 25 тысяч пассажиров.
В январе новосибирскому метрополитену исполнилось 36 лет — как строили сибирскую подземку, можно почитать в нашем историческом репортаже.