Женщина за рулем «Мазды» на развороте разбила три припаркованных автомобиля на Есенина и задела ребенка

25 февраля водитель автомобиля «Мазда», разворачиваясь, повредила три припаркованных автомобиля на придомовой территории у Есенина, 10. Об этом НГС рассказал читатель Эдуард, приславший это видео.
— Странно, вроде трезвая была, что ее так повело, непонятно, — недоумевает Эдуард.
При столкновении со вторым автомобилем едва не придавило школьника, который пытался выйти на тротуар. Кажется, он отделался незначительным ушибом и легким испугом.
По данным Эдуарда, женщина проживает в этом же доме. На место ДТП вызывали сотрудников государственной дорожной инспекции.
Оперативного комментария ГИБДД на момент публикации получить не удалось. Дежурный 112 сообщил НГС, что сообщений о пострадавшем ребенке в ДТП на Есенина накануне не поступало.