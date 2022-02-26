26 февраля суббота
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 83.55
eur 93.60
Тема дняЦены на электронику подскочили на треть за день
Все новости
Все новости

Женщина за рулем «Мазды» на развороте разбила три припаркованных автомобиля на Есенина и задела ребенка

Проходящего мимо школьника едва не зажало между машинами, мальчику повезло сильно не пострадать

1 262
10Обсудить

Поделиться

Ребенку чудом повезло избежать серьезных травм

Ребенку чудом повезло избежать серьезных травм

Поделиться

25 февраля водитель автомобиля «Мазда», разворачиваясь, повредила три припаркованных автомобиля на придомовой территории у Есенина, 10. Об этом НГС рассказал читатель Эдуард, приславший это видео.

— Странно, вроде трезвая была, что ее так повело, непонятно, — недоумевает Эдуард.

При столкновении со вторым автомобилем едва не придавило школьника, который пытался выйти на тротуар. Кажется, он отделался незначительным ушибом и легким испугом.

По данным Эдуарда, женщина проживает в этом же доме. На место ДТП вызывали сотрудников государственной дорожной инспекции.

Оперативного комментария ГИБДД на момент публикации получить не удалось. Дежурный 112 сообщил НГС, что сообщений о пострадавшем ребенке в ДТП на Есенина накануне не поступало.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП в Новосибирскеводитель-новичок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter