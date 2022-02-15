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К МЧМ-2023 в Новосибирске отремонтируют еще пять дорог — показываем участки на карте

Ремонт собираются сделать в этом году

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Проспект Карла Маркса отремонтируют на участке между двумя площадями

Проспект Карла Маркса отремонтируют на участке между двумя площадями

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В 2022 году в Новосибирске отремонтируют пять дорог к молодежному чемпионату мира по хоккею. На это потратят около 732 миллионов рублей.

По данным сайта госзакупок, Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукционы на разработку документации на ремонт. Подрядчикам готовы заплатить 11,8 миллиона рублей.

По данным документации, сам ремонт выполнят на проспекте Дзержинского от Кошурникова до Ползунова, на улице Дуси Ковальчук от площади Калинина до Богдана Хмельницкого, 1/1, на улице Котовского от Станиславского до Блюхера. Также специалисты отремонтируют Гусинобродское шоссе на участке между улицами Есенина и Коминтерна и проспект Карла Маркса от площади Лыщинского до площади Маркса.

— Данные улицы входят в перечень гостевых маршрутов к чемпионату мира по волейболу и молодежному чемпионату мира по хоккею. Предусмотрены работы по комплексному благоустройству (ремонт покрытия проезжей части, ремонт тротуаров, замена элементов обустройства дороги), — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Средства на работы выделят из городского и регионального бюджетов. Документацию для ремонта должны подготовить к 1 апреля.

К МЧМ-2023 в Новосибирске также строят новую ледовую арену. Сейчас на объекте заканчивают установку остекления. Посмотрите, как это выглядит, в фоторепортаже НГС.

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