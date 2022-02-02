На новом ЛДС заканчивают остекление — как сейчас выглядит здание для МЧМ-2023. 10 фото со стройки

В Новосибирске продолжается строительство новой ледовой арены, на которой пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. В феврале на объекте хотят закончить остекление, а в марте — закрыть тепловой контур.
Посмотрите на снимки фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как будущий спорткомплекс выглядит сейчас.
К началу МЧМ-2023 года также приурочили открытие движения по четвертого мосту. Ранее в контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки строительства перенесли на 284 дня. Губернатор НСО Андрей Травников заявил, что движение откроют в декабре 2022 года, а часть работ на других объектах дорожного комплекса завершат позднее.