На новом ЛДС заканчивают остекление — как сейчас выглядит здание для МЧМ-2023. 10 фото со стройки

В Новосибирске продолжается строительство новой ледовой арены, на которой пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. В феврале на объекте хотят закончить остекление, а в марте — закрыть тепловой контур.

Посмотрите на снимки фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как будущий спорткомплекс выглядит сейчас.