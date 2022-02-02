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На новом ЛДС заканчивают остекление — как сейчас выглядит здание для МЧМ-2023. 10 фото со стройки

В марте строители завершат тепловой контур здания

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Рядом с ареной обустроят парк

Рядом с ареной обустроят парк

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В Новосибирске продолжается строительство новой ледовой арены, на которой пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. В феврале на объекте хотят закончить остекление, а в марте — закрыть тепловой контур.

Посмотрите на снимки фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как будущий спорткомплекс выглядит сейчас.

Готовность здания оценивают в 65%

Готовность здания оценивают в 65%

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В начале января правительство России выделило дополнительные 1,6 миллиарда рублей на достройку ЛДС

В начале января правительство России выделило дополнительные 1,6 миллиарда рублей на достройку ЛДС

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Практически все перегородки в здании уже установлены, в некоторых помещениях заканчивается укладка гипсокартона

Практически все перегородки в здании уже установлены, в некоторых помещениях заканчивается укладка гипсокартона

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Сейчас на объекте продолжается остекление фасада, его хотят завершить в феврале

Сейчас на объекте продолжается остекление фасада, его хотят завершить в феврале

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Тепло на ЛДС планируют подать 1 марта

Тепло на ЛДС планируют подать 1 марта

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Для новой арены и МЧМ-2023 готовят дополнительную инфраструктуру, например в прошлом году завершили реконструкцию площади Лыщинского, в этом собираются достроить станцию метро «Спортивная»

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На объекте продолжают устанавливать инженерные сети, систему пожаротушения, вентиляцию

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Строительство планируют завершить осенью 2022 года

Строительство планируют завершить осенью 2022 года

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К началу МЧМ-2023 года также приурочили открытие движения по четвертого мосту. Ранее в контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки строительства перенесли на 284 дня. Губернатор НСО Андрей Травников заявил, что движение откроют в декабре 2022 года, а часть работ на других объектах дорожного комплекса завершат позднее.

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ЛДСМЧМ-2023ледовая арена
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