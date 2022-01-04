«Это новая щель»: очевидцы сняли на видео набежавшую воду в переходе станции метро «Золотая Нива»

Местная жительница сняла самую крупную из трещин на видео.



— Обычно там весной или летом во время ливней топит, но там, где платформа. Но сейчас зима, откуда может быть вода там — непонятно... Именно в этом месте раньше такого точно не было, это новая щель. Месяц назад ее точно не было, — рассказала НГС Светлана Дмитриенко.