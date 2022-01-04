«Это новая щель»: очевидцы сняли на видео набежавшую воду в переходе станции метро «Золотая Нива»

Сегодня днем, 4 января, пассажиры заметили в переходе на станции метро «Золотая Нива» в Новосибирске в стене трещины, из одной сочилась вода.
— Щелей там много, именно в переходе в сторону торгового центра «Голден Филд». Под одной из щелей уже лужа, вода бежит под киоск, — сообщили очевидцы.
Местная жительница сняла самую крупную из трещин на видео.
— Обычно там весной или летом во время ливней топит, но там, где платформа. Но сейчас зима, откуда может быть вода там — непонятно... Именно в этом месте раньше такого точно не было, это новая щель. Месяц назад ее точно не было, — рассказала НГС Светлана Дмитриенко.
На момент публикации пресс-служба Новосибирского метрополитена для комментариев оказалась недоступна. Дежурный по метрополитену заявил корреспонденту НГС, что информация о трещинах не соответствует действительности.
— У нас нет проблем. Ничего не течет, — сказала собеседница и положила трубку.
9 февраля исполнится 11 лет со дня фактического открытия станции «Золотая Нива». Станция стала тринадцатой в Новосибирском метро. Мы подробно рассказывали, как открывали станцию и почему до сих пор нет второго тоннеля (текущий потолок, суды на миллионы, дело о растрате и другие злоключения прилагаются).
Также мы разбирались, почему на «Золотой Ниве» так часто случаются «критические дни».
30 декабря выход станции метро «Заельцовская» закрывали из-за коммунальной аварии. Тогда решили, что из-за прорыва трубы находиться на станции может быть небезопасно. В тот же день власти объявили, что на строительство станции «Спортивная» в Новосибирске потратят еще 600 млн рублей.