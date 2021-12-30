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Выход новосибирской станции метро «Заельцовская» закрыли из-за коммунальной аварии

Из-за прорыва трубы находиться на станции может быть небезопасно

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Выход в метро закрыт до тех пор, пока не устранят последствия аварии

Выход в метро закрыт до тех пор, пока не устранят последствия аварии

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Днем 30 декабря в Новосибирске закрыли один из выходов станции метро «Заельцовская». Это связано с коммунальной аварией в жилом доме.

— Закрыт один из выходов станции, по простой причине. Там наверху находится дом. Произошла коммунальная авария. Вода, она течет. Чтобы не было угрозы безопасности пассажиров, один из выходов закрыт, пока не будут ликвидированы последствия аварии, — рассказал НГС пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

НГС направил запрос в СГК по ситуации. В «Горводоканале» сообщили, что информацией по ситуации не располагают.

Неделю назад новосибирское метро обследовали кинологи — в полицию поступило сообщение о минировании.

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