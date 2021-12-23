Новосибирское метро проверяют кинологи — поступила информация о минировании

Утром 23 декабря новосибирское метро проверяют кинологи, около входов на станции заметили машины МЧС.
По словам очевидцев, в метро поступило сообщение о минировании. Информацию об этом подтвердил источник в правительстве региона. Метро работает в прежнем режиме, кинологи обследуют станции.
Машину МЧС у станции метро «Заельцовская» заметили читатели НГС в 08:40 утра.
— Возле метро пожарная машина. В самом вестибюле тоже был замечен пожарный. Запаха гари не было, задымления и признаков горения тоже, — написал читатель и прислал фото.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожара там нет, а за остальными комментариями рекомендовали обращаться в МВД. В пресс-службе новосибирской полиции сообщили, что информация уточняется.
В ночь на 15 декабря в дежурную часть ГУ МВД по Новосибирской области также поступило сообщение от московских коллег о том, что на почту УФСБ РФ пришло анонимное письмо с угрозами. Автор сообщил о минировании Ленинской ветки новосибирского метро. Полиция 2 часа обследовала метро.