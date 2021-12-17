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Полиция два часа обследовала станции новосибирского метро после анонимной угрозы

На месте работали 37 сотрудников, а также собаки

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Полицейские со служебными собаками обследовали 8 станций Ленинской ветки новосибирского метро, но взрывных устройств не обнаружили

Полицейские со служебными собаками обследовали 8 станций Ленинской ветки новосибирского метро, но взрывных устройств не обнаружили

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В ночь на 15 декабря в дежурную часть ГУ МВД по Новосибирской области поступило сообщение от московских коллег о том, что на почту УФСБ РФ пришло анонимное письмо с угрозами. Автор сообщил о минировании Ленинской ветки новосибирского метро.

— Аноним требовал освобождения Чеченской республики Ичкерия от «российских оккупантов» и признание независимости Чеченской республики Ичкерия, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Через час после принятия сообщения полицейские совместно с кинологами и служебно-розыскными собаками обследовали восемь станций метро: площадь Маркса, Студенческую, Речной вокзал, Октябрьскую, площадь Ленина, Красный проспект, Гагаринскую и Заельцовскую. Мероприятие заняло около двух часов.

В операции было задействовано 37 сотрудников отделов полиции, на чьей территории находятся станции метрополитена. В ходе обследования взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

— Следственным отделом ОП №1 «Центральный» возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры), — добавил источник.

Наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В октябре силовики получили письмо о лжеминировании двух новосибирских ТЦ и стрельбе в городе. Полиция проверила торговые центры, из одного пришлось эвакуировать людей.

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