Силовики получили письмо о лжеминировании двух новосибирских ТЦ и стрельбе в городе

Вчера, 17 октября, около 21:00 на почту УФСБ по Новосибирской области пришло письмо с сообщением о лжеминировании двух ТЦ.
— Письмо было такого содержания: «Я нашел информацию о готовящемся теракте в городе Новосибирске. Неизвестный сообщил в соцсетях, что будут заминированы СТЦ "МЕГА" и ТЦ "Галерея Новосибирск"», после чего он обещал выйти на главную улицу города и устроить массовый расстрел прохожих. Прошу принять меры», — процитировал сообщение источник в правоохранительных органах.
По факту поступившей информации полицейские проверили оба торговых центра. В «МЕГЕ» пришлось даже провести эвакуацию.
— Сотрудниками МЧС была инициирована проверка перед самым закрытием торгового центра. Соответственно, был запущен алгоритм эвакуации. Было это в 21:41. Людей в ТЦ практически уже не было, поэтому оперативно провели проверку здания, и «МЕГА» вернулся к привычному режиму работы, — сообщила корреспонденту НГС управляющая СТЦ «МЕГА» Светлана Лансфорд.
По словам источника, из ТЦ на Ватутина, 107 было эвакуировано 1030 человек.
В обследовании зданий были задействованы кинологи со служебно-разыскными собаками. Ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств обнаружено не было.
Следователем ГУ МВД по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по
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