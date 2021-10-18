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Силовики получили письмо о лжеминировании двух новосибирских ТЦ и стрельбе в городе

Правоохранительные органы проверили торговые центры, из одного пришлось эвакуировать людей

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Эвакуация произошла вечером <nobr class="_">17 октября</nobr>

Эвакуация произошла вечером 17 октября

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Вчера, 17 октября, около 21:00 на почту УФСБ по Новосибирской области пришло письмо с сообщением о лжеминировании двух ТЦ.

— Письмо было такого содержания: «Я нашел информацию о готовящемся теракте в городе Новосибирске. Неизвестный сообщил в соцсетях, что будут заминированы СТЦ "МЕГА" и ТЦ "Галерея Новосибирск"», после чего он обещал выйти на главную улицу города и устроить массовый расстрел прохожих. Прошу принять меры», — процитировал сообщение источник в правоохранительных органах.

По факту поступившей информации полицейские проверили оба торговых центра. В «МЕГЕ» пришлось даже провести эвакуацию.

— Сотрудниками МЧС была инициирована проверка перед самым закрытием торгового центра. Соответственно, был запущен алгоритм эвакуации. Было это в 21:41. Людей в ТЦ практически уже не было, поэтому оперативно провели проверку здания, и «МЕГА» вернулся к привычному режиму работы, — сообщила корреспонденту НГС управляющая СТЦ «МЕГА» Светлана Лансфорд.

По словам источника, из ТЦ на Ватутина, 107 было эвакуировано 1030 человек.

В обследовании зданий были задействованы кинологи со служебно-разыскными собаками. Ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств обнаружено не было.

Следователем ГУ МВД по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

14 октября в 18:00 на телефон новосибирской службы 112 позвонил мужчина и пригрозил взорвать аэропорт Толмачёво, если из Новосибирска не выдворят всех иностранцев. Полицейские установили личность мужчины: им оказался 61-летний житель Новосибирска, ранее судимый за аналогичное деяние — по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Лжетеррорист оперативно был задержан сотрудниками транспортной полиции.

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ФСБполициятерроризмуголовное дело
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