Силовики получили письмо о лжеминировании двух новосибирских ТЦ и стрельбе в городе

Вчера, 17 октября, около 21:00 на почту УФСБ по Новосибирской области пришло письмо с сообщением о лжеминировании двух ТЦ.



— Письмо было такого содержания: «Я нашел информацию о готовящемся теракте в городе Новосибирске. Неизвестный сообщил в соцсетях, что будут заминированы СТЦ "МЕГА" и ТЦ "Галерея Новосибирск"», после чего он обещал выйти на главную улицу города и устроить массовый расстрел прохожих. Прошу принять меры», — процитировал сообщение источник в правоохранительных органах.



По факту поступившей информации полицейские проверили оба торговых центра. В «МЕГЕ» пришлось даже провести эвакуацию.