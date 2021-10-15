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Сибиряк пригрозил взорвать аэропорт Толмачёво, если из Новосибирска не выдворят всех иностранцев

Лжетеррорист уже не первый раз высказывал подобные угрозы

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Сибиряк требовал немедленного выдворения из Новосибирска иностранцев

Сибиряк требовал немедленного выдворения из Новосибирска иностранцев

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Вчера, 14 октября, в 18:00 на телефон новосибирской службы 112 позвонил мужчина и пригрозил взорвать аэропорт Толмачёво, если не будут выполнены его условия.

— Гражданин требовал, чтобы в течение полутора часов все иностранные граждане были выдворены за пределы города Новосибирска, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Вся информация оперативно была передана в транспортную полицию и службу безопасности аэропорта. Полицейские установили личность мужчины и задержали его.

Задержанным оказался 61-летний житель Новосибирска. Ранее он был судим за аналогичное деяние — по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Представитель аэропорта Толмачёво подтвердил информацию о задержании.

— Служба авиационной безопасности быстро решила проблему с ним — мужчина был оперативно задержан. Эвакуация в аэропорту не проводилась, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Утром 9 сентября Заельцовский районный суд эвакуировали после заявления одной из посетительниц, что у нее в сумке находится гранатомет. Проходящая по одному из дел в качестве подсудимой женщина таким образом хотела привлечь к себе внимание. Позже она объяснила, что неудачно пошутила.

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аэропорт Толмачёволжетеррористполиция
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