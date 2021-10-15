Сибиряк пригрозил взорвать аэропорт Толмачёво, если из Новосибирска не выдворят всех иностранцев

Вчера, 14 октября, в 18:00 на телефон новосибирской службы 112 позвонил мужчина и пригрозил взорвать аэропорт Толмачёво, если не будут выполнены его условия.
— Гражданин требовал, чтобы в течение полутора часов все иностранные граждане были выдворены за пределы города Новосибирска, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Вся информация оперативно была передана в транспортную полицию и службу безопасности аэропорта. Полицейские установили личность мужчины и задержали его.
Задержанным оказался
Представитель аэропорта Толмачёво подтвердил информацию о задержании.
— Служба авиационной безопасности быстро решила проблему с ним — мужчина был оперативно задержан. Эвакуация в аэропорту не проводилась, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Утром 9 сентября Заельцовский районный суд эвакуировали после заявления одной из посетительниц, что у нее в сумке находится гранатомет. Проходящая по одному из дел в качестве подсудимой женщина таким образом хотела привлечь к себе внимание. Позже она объяснила, что неудачно пошутила.