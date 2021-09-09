Из здания суда в Новосибирске эвакуировали людей — посетительница заявила, что у нее в сумке гранатомет

Утром 9 сентября Заельцовский районный суд эвакуировали после заявления одной из посетительниц, что у нее в сумке находится гранатомет.



— В здание суда вошла Екатерина Латышева, проходящая по одному из дел в качестве подсудимой. На посту охраны судебный пристав потребовал представить документы, удостоверяющие личность, и сумку для осмотра содержимого. После чего Латышева сообщила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната. Судебный пристав потребовал положить сумку на стул и проследовать в помещение судебных приставов для выяснения обстоятельств, — сообщили в Заельцовском суде.

