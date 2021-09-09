Из здания суда в Новосибирске эвакуировали людей — посетительница заявила, что у нее в сумке гранатомет

Из новосибирского суда эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Утром 9 сентября Заельцовский районный суд эвакуировали после заявления одной из посетительниц, что у нее в сумке находится гранатомет.
— В здание суда вошла Екатерина Латышева, проходящая по одному из дел в качестве подсудимой. На посту охраны судебный пристав потребовал представить документы, удостоверяющие личность, и сумку для осмотра содержимого. После чего Латышева сообщила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната. Судебный пристав потребовал положить сумку на стул и проследовать в помещение судебных приставов для выяснения обстоятельств, — сообщили в Заельцовском суде.
Приставы вызвали полицию, всех сотрудников и посетителей эвакуировали. В результате проверки здания ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ обнаружено не было. Выяснилось, что фигурантка уголовного дела пошутила.
Женщина, устроившая переполох в суде, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Она представляла кадровое агентство, оказавшееся фальшивкой, узнавала паспортные данные и тайно оформляла кредиты в Совкомбанке на людей, пришедших за помощью в трудоустройстве.
Сейчас сибирячке предстоит ответить еще за одно преступление — заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ). За это ей грозит наказание — до трех лет ограничения свободы.
Сообщения о минировании судов в Новосибирске — не редкое явление. Например,