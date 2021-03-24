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Октябрьский районный суд Новосибирска получил сообщение о минировании

В полиции информацию не комментируют

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Сообщение в суд поступило около 13 часов&nbsp;

Сообщение в суд поступило около 13 часов 

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Сегодня днем, 24 марта, в Октябрьский районный суд в Новосибирске выехали пожарные.

— Была информация, что поступило сообщение о минировании. Время выезда — 13:14, — рассказали о вызове на Тургенева, 221, где находится суд, в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

В полиции сообщили, что пока не могут прокомментировать ситуацию. В пресс-службе Росгвардии по НСО не ответили на звонок НГС.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что людей эвакуировали из здания.

В начале года два новосибирских суда получили сообщение о минировании. На месте работали спецслужбы.

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МЧСРосгвардияминированиеполициясуд
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