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Два суда в Новосибирске получили сообщения о минировании

На место выехали специальные службы

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Информация о возможном минировании появилась сегодня днем&nbsp;

Информация о возможном минировании появилась сегодня днем 

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В Новосибирске спецслужбы выехали в два суда из-за сообщений о минировании

Днем 10 февраля в Октябрьский и Железнодорожный суды поступило сообщение о минировании. На место выехали специальные службы.

Звонок об этом поступил на пульт дежурного службы 112 в 12:18.

— Якобы в Октябрьском и Железнодорожном суде заложены взрывные устройства, — передали в 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация уточняется.

Утром 8 февраля в Новосибирске эвакуировали учеников из коррекционной школы № 60, а также из лицея № 9 и нескольких других учебных заведений на улице 1905 года. Позже полиция решила проверить все городские школы.

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МВДэвакуациясуд
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