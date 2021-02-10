Два суда в Новосибирске получили сообщения о минировании

В Новосибирске спецслужбы выехали в два суда из-за сообщений о минировании
Днем 10 февраля в Октябрьский и Железнодорожный суды поступило сообщение о минировании. На место выехали специальные службы.
Звонок об этом поступил на пульт дежурного службы 112 в 12:18.
— Якобы в Октябрьском и Железнодорожном суде заложены взрывные устройства, — передали в 112.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация уточняется.
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