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Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

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В Новосибирске начались эвакуации из-за сообщений о минировании

Людей выводят из районных судов и аэропорта Толмачёво

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Толпа собралась у Центрального суда

Толпа собралась у Центрального суда

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Суды в Новосибирске эвакуируют из-за сообщений о минировании

Сегодня, 8 апреля, в Новосибирске началась эвакуация из городских судов из-за сообщения о минировании. Также сообщается об эвакуации из аэропорта Толмачёво.

— Эвакуируют Центральный районный суд. Сказали, что поступила информация о минировании, — рассказал читатель НГС.

По информации источника, эвакуация прошла еще в нескольких судах города.

— Позвонил сотрудник Центрального суда Новосибирска. Сообщил, что на электронный адрес суда поступило электронное сообщение о минировании зданий судов, детских садов, аэропорта Новосибирска без указания конкретных адресов. Людей вывели, доложили, мы задействовали службы 01, 02, 03 и антитеррористическую службу, — подтвердили НГС в службе 112.

Информацию об эвакуации в аэропорту опубликовали в сообществе «АСТ-54». В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту сказали обратиться в пресс-службу Толмачёво, но там не ответили на звонок журналиста. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что у них нет информации о минировании судов и аэропорта.

В марте сообщение о минировании получил Октябрьский районный суд. На место выезжали пожарные.

В феврале несколько новосибирских школ получили сообщение о минировании. Все учебные учреждения находились на одной улице.

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минированиеэвакуациясуд
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