В Новосибирске начались эвакуации из-за сообщений о минировании

Суды в Новосибирске эвакуируют из-за сообщений о минировании
Сегодня, 8 апреля, в Новосибирске началась эвакуация из городских судов из-за сообщения о минировании. Также сообщается об эвакуации из аэропорта Толмачёво.
— Эвакуируют Центральный районный суд. Сказали, что поступила информация о минировании, — рассказал читатель НГС.
По информации источника, эвакуация прошла еще в нескольких судах города.
— Позвонил сотрудник Центрального суда Новосибирска. Сообщил, что на электронный адрес суда поступило электронное сообщение о минировании зданий судов, детских садов, аэропорта Новосибирска без указания конкретных адресов. Людей вывели, доложили, мы задействовали службы 01, 02, 03 и антитеррористическую службу, — подтвердили НГС в службе 112.
Информацию об эвакуации в аэропорту опубликовали в сообществе «АСТ-54». В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту сказали обратиться в пресс-службу Толмачёво, но там не ответили на звонок журналиста. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что у них нет информации о минировании судов и аэропорта.
В марте сообщение о минировании получил Октябрьский районный суд. На место выезжали пожарные.
В феврале несколько новосибирских школ получили сообщение о минировании. Все учебные учреждения находились на одной улице.