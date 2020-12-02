Две станции метро снова закроют вечером на выходных из-за строительства «Спортивной»

В ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, в Новосибирске поезда метро не будут ходить от «Речного вокзала» до «Площади Маркса» и «Студенческой» после 22:00. Такое же ограничение будет 12 и 13 декабря.



— Ограничение связано с проведением работ на строящейся станции «Спортивная». С 22:00 по Ленинской линии поезда метро будут следовать двумя челноками по первому и второму пути от станции «Заельцовская» до станции «Речной вокзал», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.