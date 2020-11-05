В Новосибирске автобус перекрыл движение из Родников в город

В Новосибирске автобус перекрыл движение на улице Тюленина
В Новосибирске на улице Тюленина развернуло автобус — он перекрыл движение из Родников в город. Водителям приходится аккуратно его объезжать по встречной полосе.
— Они сломались и решили развернуться. Далее включились две скорости. Не хотели никому помешать, но вот так вот получилось, — рассказала корреспонденту НГС читательница, которая знакома с сотрудниками автобуса.
В ГИБДД Новосибирска уточнили, что сообщение о ДТП с автобусом к ним не поступало.
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