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В Новосибирске автобус перекрыл движение из Родников в город

По словам очевидцев, транспорт сломался

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Автобус развернуло случайно

Автобус развернуло случайно

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В Новосибирске автобус перекрыл движение на улице Тюленина

В Новосибирске на улице Тюленина развернуло автобус — он перекрыл движение из Родников в город. Водителям приходится аккуратно его объезжать по встречной полосе.

— Они сломались и решили развернуться. Далее включились две скорости. Не хотели никому помешать, но вот так вот получилось, — рассказала корреспонденту НГС читательница, которая знакома с сотрудниками автобуса.

В ГИБДД Новосибирска уточнили, что сообщение о ДТП с автобусом к ним не поступало.

Маршрут № 18 обслуживают две компании. Ни в одной из них на момент звонка корреспондента НГС об инциденте ничего не знали, но пообещали разобраться в ситуации.

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автобусперекрыто движение
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