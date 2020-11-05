В Великом Новгороде автобус протаранил здание университета

Вечером 4 ноября в Великом Новгороде пассажирский автобус протаранил здание государственного университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
— 4 ноября в 21.49 в экстренные службы поступило сообщение о ДТП. По информации очевидцев рейсовый автобус «Лиаз» 9-го маршрута врезался в здание университета. В момент аварии в автобусе находилось 26 человек, — сообщили в ГУ МЧС по Новгородской области.
Момент, как автобус съезжает с дороги перед столкновением, запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на здании университета. По сообщениям очевидцев в соцсетях, этот же автобус ранее на большой скорости снёс ВАЗ-2114 у завода «Трансвит» и продолжил движение в сторону университета, проехав на красный сигнал светофора.
Автор: Томас Томмингас / Youtube.com
По данным регионального Следственого комитета в результате аварии погибла женщина — водитель автобуса. МЧС сообщает о двух погибших и восьми пострадавших. Остальные 16 пассажиров покинули место происшествия самостоятельно.
— Три человека оказались заблокированы в салоне автобуса, одну пассажирку удалось деблокировать, она госпитализирована. Семь человек доставлены в Новгородскую областную клиническую больницу, детей среди них нет. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.
Следственный комитет РФ по Новгородской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— На месте происшествия находятся и. о. руководителя СУ СКР по Новгородской области, следователи-криминалисты следственного управления. Также работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Устанавливается точное количество пострадавших в аварии и все обстоятельства инцидента, — сообщили в региональном СК.