В Великом Новгороде автобус протаранил здание университета

Вечером 4 ноября в Великом Новгороде пассажирский автобус протаранил здание государственного университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.



— 4 ноября в 21.49 в экстренные службы поступило сообщение о ДТП. По информации очевидцев рейсовый автобус «Лиаз» 9-го маршрута врезался в здание университета. В момент аварии в автобусе находилось 26 человек, — сообщили в ГУ МЧС по Новгородской области.

Момент, как автобус съезжает с дороги перед столкновением, запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на здании университета. По сообщениям очевидцев в соцсетях, этот же автобус ранее на большой скорости снёс ВАЗ-2114 у завода «Трансвит» и продолжил движение в сторону университета, проехав на красный сигнал светофора.