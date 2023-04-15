«Цок и села»: без какой прически не стоит носить шляпу — видео

Шляпы — головной убор, который снова в моде. Не все решаются его носить, возможно, дело в том, что для сибиряков это не так практично. В этом видео новосибирский топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина показывает, как и с чем носить шляпу. Она не доставит никаких проблем, если не будет ветра. А что делать, если дует? Евгения Разинкина делится очень простым лайфхаком — как удержать модный головной убор на голове, используя всего одну резинку.