«Цок и села»: без какой прически не стоит носить шляпу — видео

Шляпы — головной убор, который снова в моде. Не все решаются его носить, возможно, дело в том, что для сибиряков это не так практично. В этом видео новосибирский топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина показывает, как и с чем носить шляпу. Она не доставит никаких проблем, если не будет ветра. А что делать, если дует? Евгения Разинкина делится очень простым лайфхаком — как удержать модный головной убор на голове, используя всего одну резинку.
Одной шляпы для создания стильного образа недостаточно. Желательно создать практичную и стильную прическу, при этом не затрачивая много времени. Если у вас длинные волосы, можно заплести косички или сделать жгутики. Второй вариант, по мнению стилиста, смотрится по-новому. Как именно их накрутить, Евгения показывает в этом видео.
В более строгом варианте используем платок: всего одна деталь — и получаем два новых образа. Один из них подходит и для ветреной погоды. Как всегда, важны детали, поэтому обратите внимание, каким узлом лучше завязывать платок под шляпку и от какого места плести косу, чтобы она лучше выглядела.
Также обратите внимание на материал, из которого сшита шляпа, и выбирайте подходящий образ на весну и лето.